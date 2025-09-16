'Ему сейчас тяжело': Иво Бобул назвал причину, почему Андрей Данилко до сих пор поет на русском

Украинский певец Иво Бобул высказался по вопросу исполнения российских песен во время полномасштабной войны. Он отметил, что считает неуместным обращаться к русскоязычному репертуару, ведь сегодня украинская культура нуждается в максимальной поддержке. В то же время артист сделал исключение для своего коллеги Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки.

Видео дня

По словам Бобула в интервью "Суспільному", ситуация с Сердючкой особая, ведь ее сценический образ формировался еще в 1990-х и в начале 2000-х, когда большая часть репертуара создавалась именно на русском. Многие песни, в свое время ставшие хитами, неразрывно связаны с тем языком, и искусственно перевести их сегодня без потери атмосферы практически невозможно.

"Меня смущает один человек. Я люблю этого человека за его творческий путь, потому что он сам себя сделал. Это Верка Сердючка. Я понимаю, что у нее есть много репертуара, который будет звучать только на русском. Переделать это невозможно. Может попробовать, но не будет такого колорита", – объяснил он.

Бобул отметил, что именно Данилко сейчас непросто найти баланс между ожиданиями слушателей и требованиями времени. Его шоу всегда имело характер спектакля, где язык был лишь частью образа. Переход на украиноязычный репертуар может потребовать серьезного переосмысления концепции всего номера.

"Ему тяжело сейчас... Но он мудрый парень, думаю, что найдет, и у него все получится", – добавил певец.

В то же время Иво Бобул отметил, что за других исполнителей он не волнуется. По его мнению, артисты, которые работают в более традиционных форматах, способны безболезненно адаптироваться к украиноязычным песням и постепенно оставить русский в прошлом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Фагот раскритиковал Данилко за отказ переводить хиты на украинский. По его словам, в этом он видит не столько творческие причины, сколько личное упрямство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!