Скандал с Анной Алхим получил продолжение: против блогера открыли уголовное производство

Громкий скандал с блогером Анной Алхим, который разгорелся из-за того, что она недовольно отреагировала на просьбу ведущего спеть на украинском языке, взяли под контроль правоохранительные органы. Против интернет-деятельницы открыли уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса "Разжигание национальной вражды".

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Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа на личной странице в Facebook. Стоит отметить, что ранее политик уже обращалась в СБУ и Национальную полицию с просьбой дать правовую оценку деятельности блогера.

"Против Алхим полиция открыла уголовное производство за разжигание национальной вражды. Следим за ситуацией дальше", – написала государственный деятель.

Со временем на просторах медиа появилась информация, что правоохранительные органы открыли уже три уголовных производства по делу Анны Алхим по статьям 161, 111 (о государственной измене) и 364 (о злоупотреблении властью или служебным положением) УК Украины. В частности СБУ направила информацию о деятельности и высказываниях блогера экспертам на проведение исследований, пишет "Суспільне".

Что известно о скандале с Анной Алхим

В начале мая инфлюэнсер Стася Макеева организовала масштабное празднование крещения своих детей, куда пригласила многих известных личностей, в том числе и Анну Алхим. Во время мероприятия ведущий обратился к блогеру с просьбой спеть любую песню на украинском языке, на что та недовольно закатила глаза и что-то пробормотала себе под нос. Такое поведение женщины вызвало настоящее возмущение в сети, а затем и влиятельных инфлюэнсеров, которые объявили ей "войну".

Так, например, Елена Мандзюк публично обратилась в СБУ с призывом обратить внимание на деятельность Алхим. По ее словам, скандальная интернет-деятельница открыто распространяет пророссийские нарративы, презирает украинский язык, считает его носителей "терпилами", более того, в свое время открыто называла диктатора РФ "красавчиком". Инфлюэнсерку поддержал ее друг, ветеран Александр "Терен" Будько, отметив, что деятельность Алхим имеет признаки агентурной работы.

Позже стало известно, что Елена Мандзюк начала получать большое количество угроз из-за откровенного осуждения действий скандальной коллеги. Поэтому она была вынуждена подать заявление в полицию.

Со временем интернет-деятельницы решили все же прекратить публичный конфликт и примириться. Они договорились о совместной поездке к украинским защитникам на Курское направление, чтобы передать им помощь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алхим за границей засветилась в компании российского блогера и окончательно разочаровала фанатов.

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