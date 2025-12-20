'Ждем ответа от России': Зеленский назвал самые трудные вопросы мирных переговоров

Самые тяжелые вопросы возможных мирных переговоров не изменились и остаются ключевыми. Украина уже передала свои предложения Соединенным Штатам Америки и ожидает результатов их консультаций с Россией.

Видео дня

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что наиболее проблемными вопросами потенциальных мирных переговоров остаются территории Украины, Запорожская атомная электростанция и финансирование восстановления.

Также президент упомянул о ряде технических аспектов, в частности вопрос гарантий безопасности. Все эти темы, по его словам, входят в 20-пунктный план.

Глава государства добавил, что Украина передала США собственные предложения, которые они должны обсудить со страной-агрессором Россией. Впоследствии ожидается встреча украинской делегации с представителями США во Флориде.

"Есть несколько еще технических вопросов относительно грантов безопасности, формата мониторинга и тому подобное. Это если мы говорим о 20-пунктном плане. Здесь вопрос не в точках пересечения, а в том, что на сегодня, на этот момент, на этот час, мы свое видение передали Соединенным Штатам Америки. Они будут общаться с Россией и мы ждем ответа", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее резидент Украины Владимир Зеленский сообщило возможности многосторонних переговоров с участием Украины, США, России и европейских партнеров. По его словам, инициатива такого формата исходила от американской стороны.

15 декабря президент Украины Владимир Зеленский возобновил переговоры с посланцами президента США Дональда Трампа в Берлине, где обсудили разработку трех основных документов: рамочный план из 20 пунктов, одним из которых являются гарантии безопасности для Киева, а третий пункт посвящен восстановлению Украины.

Зато российский диктатор Владимир Путин переложил ответственность за дальнейшие шаги в переговорном процессе на Украину и ее партнеров. Недавно президент РФ заявил, что Москва готова к переговорам и завершению конфликта в Украине. Однако, по его словам, инициатива полностью на стороне Киева и его европейских партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!