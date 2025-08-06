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Нардеп объяснила, как Анна Алхим выехала из Украины после открытия уголовного дела

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
6,3 т.
Нардеп объяснила, как Анна Алхим выехала из Украины после открытия уголовного дела

Народный депутат Украины Наталья Пипа раскрыла, как скандальная блогер Анна Алхим смогла выехать в Дубай, несмотря на то, что против нее открыли уголовное производство о государственной измене. Как пояснила политик, интернет-деятельнице не было объявлено подозрение, поэтому ничего не мешает ей свободно покидать территорию родины.

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Об этом она сообщила на личной странице в Facebook. В частности, нардеп призналась, что Алхим едва ли не единственная гражданка нашей страны, возвращения которой она совсем не будет ждать.

Нардеп объяснила, как Анна Алхим выехала из Украины после открытия уголовного дела

"Алхим уехала на постоянное место жительства в Дубай. Почему я не удивлена? Если я скучаю фактически за каждым украинцем и украинкой, и жду возвращения домой, то здесь противоположная ситуация. Алхим не объявляли подозрение, чтобы она не могла никуда ехать. Открытие дела – это грубо первая стадия. Далее, если есть доказательства в отношении лица, – ему объявляют подозрение. Лицо становится подозреваемым и тогда уже суд может избрать в отношении него меру пресечения по ходатайству прокурора: арест, домашний арест, запрет выезда", – написала политический деятель.

Стоит отметить, что Наталья Пипа неоднократно выражала свою неприязнь к Анне Алхим. Нардеп вспоминала, что блогер до сих пор не отказалась от российского контента, в свое время называла главу Кремля Владимира Путина "красавчиком", поэтому обращалась в СБУ и Национальную полицию с просьбой дать правовую оценку ее деятельности. Тогда против интернет-деятельницы открыли уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса "Разжигание национальной вражды", а также статье 364 "Злоупотребление властью или служебным положением".

Нардеп объяснила, как Анна Алхим выехала из Украины после открытия уголовного дела

На этом проблемы Алхим с правоохранительными органами не закончились. Со временем Наталья Пипа вместе с коллегами направили обращение в Нацполицию, где говорилось о действиях блогера, которые могут квалифицироваться как содействие врагу. После этого против инфлюенсера открыли уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Украины, что касается государственной измены.

В конце концов Анна Алхим решила прокомментировать эту ситуацию. Интернет-деятельница заявила, что не считает себя предательницей, а если дело против нее решат расследовать, то она находится в Киеве.

"Я не считаю себя пророссийской. У меня набита татуировка вышиванки, флаг Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею отношения никакого к государственной измене, я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это неприятно, но это неприятно для моих родителей", – говорила блогер.

Нардеп объяснила, как Анна Алхим выехала из Украины после открытия уголовного дела

И все же слишком долго Анна Алхим решила не оставаться в Украине. В начале августа она заявила, что вместе с семьей будет жить в Дубае, а вот в родную страну возвращаться не планирует. Блогер подчеркнула, что приняла такое решение, учитывая вопросы безопасности, а не из-за того, что ее кто-то "выгнал".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Филонова поддержала Анну Алхим, которая угрожала ей "набить морду".

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