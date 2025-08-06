Нардеп объяснила, как Анна Алхим выехала из Украины после открытия уголовного дела

Народный депутат Украины Наталья Пипа раскрыла, как скандальная блогер Анна Алхим смогла выехать в Дубай, несмотря на то, что против нее открыли уголовное производство о государственной измене. Как пояснила политик, интернет-деятельнице не было объявлено подозрение, поэтому ничего не мешает ей свободно покидать территорию родины.

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Об этом она сообщила на личной странице в Facebook. В частности, нардеп призналась, что Алхим едва ли не единственная гражданка нашей страны, возвращения которой она совсем не будет ждать.

"Алхим уехала на постоянное место жительства в Дубай. Почему я не удивлена? Если я скучаю фактически за каждым украинцем и украинкой, и жду возвращения домой, то здесь противоположная ситуация. Алхим не объявляли подозрение, чтобы она не могла никуда ехать. Открытие дела – это грубо первая стадия. Далее, если есть доказательства в отношении лица, – ему объявляют подозрение. Лицо становится подозреваемым и тогда уже суд может избрать в отношении него меру пресечения по ходатайству прокурора: арест, домашний арест, запрет выезда", – написала политический деятель.

Стоит отметить, что Наталья Пипа неоднократно выражала свою неприязнь к Анне Алхим. Нардеп вспоминала, что блогер до сих пор не отказалась от российского контента, в свое время называла главу Кремля Владимира Путина "красавчиком", поэтому обращалась в СБУ и Национальную полицию с просьбой дать правовую оценку ее деятельности. Тогда против интернет-деятельницы открыли уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса "Разжигание национальной вражды", а также статье 364 "Злоупотребление властью или служебным положением".

На этом проблемы Алхим с правоохранительными органами не закончились. Со временем Наталья Пипа вместе с коллегами направили обращение в Нацполицию, где говорилось о действиях блогера, которые могут квалифицироваться как содействие врагу. После этого против инфлюенсера открыли уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Украины, что касается государственной измены.

В конце концов Анна Алхим решила прокомментировать эту ситуацию. Интернет-деятельница заявила, что не считает себя предательницей, а если дело против нее решат расследовать, то она находится в Киеве.

"Я не считаю себя пророссийской. У меня набита татуировка вышиванки, флаг Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею отношения никакого к государственной измене, я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это неприятно, но это неприятно для моих родителей", – говорила блогер.

И все же слишком долго Анна Алхим решила не оставаться в Украине. В начале августа она заявила, что вместе с семьей будет жить в Дубае, а вот в родную страну возвращаться не планирует. Блогер подчеркнула, что приняла такое решение, учитывая вопросы безопасности, а не из-за того, что ее кто-то "выгнал".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Филонова поддержала Анну Алхим, которая угрожала ей "набить морду".

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