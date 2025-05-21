Против Анны Алхим возбудили дело о государственной измене: накануне блогер показалась под капельницей

На скандального украинского блогера Анну Алхим возбудили еще одно судебное дело. На нее открыто очередное уголовное производство – на этот раз по статье 111 Уголовного кодекса Украины, касающейся государственной измены.

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Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа в Facebook. По словам нардепа, в обращении к правоохранителям речь шла о действиях блогера, которые могут квалифицироваться как содействие врагу.

"Нацполиция по моему и коллегам депутатскому обращению открыла против Алхим еще одно уголовное производство – о государственной измене. Помощь врагу – это преступление", – сообщила депутат.

В частности, речь идет о публикациях, в которых Алхим раскрывала местонахождение украинских больниц в прифронтовых зонах. После этого, по словам Пипы, на эти объекты были осуществлены атаки российских дронов.

Также в обращении упоминаются высказывания блогера о диктаторе России Владимире Путине. Ранее Алхим называла его "красавчиком" и "самым влиятельным политиком в мире", чем вызвала возмущение в украинском обществе. Не обошли вниманием и ее постоянное использование русского языка в публичном пространстве – по мнению депутатов, это может свидетельствовать о ее приверженности к вражеской культуре во время войны.

В то же время Анна Алхим накануне показалась под капельницей. Она не прокомментировала возбуждение дела за госизмену. Вероятно, она переживает из-за недавнего публичного скандала с женой своего бывшего бойфренда – бизнесмена Константина Валеулина.

В частности, Наталья Пипа призвала рассмотреть ее обращение из-за возможных нарушений таких статей УКУ: 111 о государственной измене, 109 о свержении конституционного строя и 161 о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

По статье 161 против блогера уже открыли уголовное производство. Со временем в медиа появилась информация, что правоохранительные органы открыли уже три уголовных производства по делу Анны Алхим по статьям 161, 111 и 364 (о злоупотреблении властью или служебным положением) УК Украины.

Что известно о скандале с Анной Алхим

В начале мая инфлюенсер Стася Макеева организовала масштабное празднование крещения своих детей, куда пригласила многих известных личностей, в том числе и Анну Алхим. Во время мероприятия ведущий обратился к блогеру с просьбой спеть любую песню на украинском языке, на что та недовольно закатила глаза и что-то пробормотала себе под нос. Такое поведение женщины вызвало настоящее возмущение в сети, а затем и влиятельных инфлюенсеров, которые объявили ей "войну".

Елена Мандзюк публично обратилась в СБУ с призывом обратить внимание на деятельность Алхим. По ее словам, скандальная интернет-деятельница открыто распространяет пророссийские нарративы, презирает украинский язык, считая его носителей "терпилами", более того, в свое время открыто называла диктатора РФ "красавчиком". Инфлюенсера поддержал ее друг, ветеран Александр "Терен" Будько, отметив, что деятельность Алхим имеет признаки агентурной работы.

Ранее OBOZ.UA писал, что со временем интернет-деятельницы решили все же прекратить публичный конфликт и примириться. Они договорились о совместной поездке к украинским защитникам на Курское направление, чтобы передать им помощь.

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