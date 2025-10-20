Сестра легендарной певицы Софии Ротару, Аурика, рассказала, что артистка сейчас находится в Украине, а не за границей, как распространяют российские медиа. По ее словам, София Михайловна живет в своем доме в пригороде Киева и поддерживает постоянную связь с родными.

В разговоре с журналистами Аурика Ротару опровергла фейковые утверждения пропагандистов, которые заявляли, что исполнительница якобы переехала в Италию. Еще в августе, на свое 78-летие, София Михайловна публиковала фото из столицы, подтверждая, что остается дома.

Аурика рассказала, что они с сестрой поддерживают теплые родственные отношения и часто общаются по телефону, если нет возможности встретиться лично.

"Мы всегда на связи. Есть возможность – встречаемся. Походить по участку, подышать свежим воздухом, поговорить о наших родных. Вообще обо всем. Потому что это семья. Нет возможности – на телефоне: "Как дела? Как ночь прошла? Как у вас, было тихо? А у вас, громко?" К сожалению, не так часто видимся", – рассказала она.

Она также объяснила, почему не делится личными подробностями жизни своей известной сестры: "Каждый сам, если захочет, расскажет о себе. То, что он захочет. А я только могу сказать, что она в Украине. Она так же переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она ни в какой ни в России, ни в Крыму. Она здесь – в Украине".

