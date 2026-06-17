Световой меч Люка Скайуокера из "Звездных войн" выставят на аукцион: какова стартовая цена

На аукцион будет выставлен световой меч вместе с отрубленной рукой Люка Скайуокера из фильма "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" (1980) – он станет главным лотом среди других памятных вещей из мира кино, музыки и других сфер поп-культуры. Стартовая цена меча – 1 миллион долларов.

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Об этом пишет Associated Press. Аукцион Hollywood & Entertainment Signature Auction, организованный компанией Heritage Auctions, состоится 13–17 июля.

Световой меч, который будет продан на аукционе, имеет спецэффектную конструкцию в виде отрубленной руки.

Именно им на экране пользовался Марк Хэмилл в финальной битве в Облачном городе, во время которой Дарт Вейдер произносит культовую фразу: "Нет, я твой отец".

Этот предмет ранее никогда не выставлялся на аукцион, а стартовая цена составляет 1 миллион долларов. Ожидается, что меч будет продан за семизначную сумму.

Помимо светового меча Люка Скайуокера на аукцион также выставят шляпы из фильмов "Волшебник страны Оз" и "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", ховерборды из "Назад в будущее II", ковры из "Большого Лебовски" и пару боксерских ботинок Рокки (фильм "Рокки 3").

На аукцион будет выставлен и важный артефакт, связанный с группой Beatles: рукописный текст песни "If I Fell", написанный Джоном Ленноном на обратной стороне валентинки во время его пребывания в Нью-Йорке в 1964 году.

"Этот аукцион отражает весь спектр истории развлечений – от "Золотой эпохи" Голливуда до современного кино с блокбастерами и самых влиятельных моментов в популярной музыке", – отметил Джо Маддалена, исполнительный вице-президент компании Heritage Auctions.

Как сообщал OBOZ.UA, на аукционе в Великобритании будет выставлено ранее неизвестное письмо покойной принцессы Дианы, написанное во время медового месяца с тогдашним принцем Чарльзом в 1981 году. В нем будущая принцесса Уэльская неожиданно тепло описывает свой новый брак и первые месяцы жизни в королевской семье, что резко контрастирует с дальнейшей историей этого союза.

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