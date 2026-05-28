Обнародовано 'потерянное' письмо принцессы Дианы, которое она написала после свадьбы с Чарльзом III: ее признание удивляет

На аукционе в Великобритании выставят ранее неизвестное письмо покойной принцессы Дианы, написанное во время медового месяца с тогдашним принцем Чарльзом в 1981 году. В нем будущая принцесса Уэльская неожиданно тепло описывает свой новый брак и первые месяцы жизни в королевской семье, что резко контрастирует с дальнейшей историей этого союза.

Как сообщает People, письмо датировано 27 сентября 1981 года и было написано во время пребывания принцессы Дианы в замке Балморале (Шотландия). Адресовано оно ее школьной подруге Кэтрин Ханбери, с которой будущая принцесса училась в школе Вест-Хит.

В послании 20-летняя Диана описывает свой медовый месяц с тогдашним принцем Чарльзом, который проходил на борту королевской яхты и в Шотландии. Она пишет о спокойном море, хорошей погоде и своем восхищении природой.

"У нас был блаженный медовый месяц с бесконечным солнцем и, к счастью, спокойным морем... теперь мы будем в Шотландии до конца октября, что для нас большое удовольствие – я обожаю быть на улице целый день и ненавижу Лондон!" – отмечала принцесса в письме.

Наибольшее внимание королевских поклонников привлекло ее признание о браке. Принцесса Диана писала: "Здорово быть замужем – думаю, это уже можно смело сказать после двух месяцев".

Стоит отметить, что среди королевских биографов давно распространяется информация об измене Чарльза III (с теперь королевой Камиллой) и его отчуждении от принцессы Дианы. Более того, за день до их свадьбы тогдашний принц заявил, что не любит ее.

В письме принцесса Диана также в шутку описывала адаптацию к новой жизни в монархии: "Это как играть со взрослыми!"

Известно, что ожидаемая стоимость коллекции, куда также входят редкие фотографии принцессы со школьных лет и программа поминальной службы 1997 года после ее смерти, составляет от 5400 до 8000 долларов. Аукцион состоится 7 июля, за несколько недель до 45-й годовщины свадьбы Чарльза и Дианы.

