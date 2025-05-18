Сцена 'пылала', зал кричал: главные фавориты Евровидения 2025 произвели фурор с шуточной песней о сауне

Гранд-финал 69-го песенного конкурса"Евровидение" продолжается на арене St. Jakobshalle в Базеле. Больше всего шансов на победу у Швеции, у группы KAJ с песней Bara Bada Bastu, которая поразила зрителей и жюри сочетанием юмора, фольклора и современного звучания.

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Уже позади два полуфинала, где выступили все страны-участницы, в финале 26 музыкантов. Но именно KAJ являются фаворитами букмекеров и выступят уже после полуночи, в 00:05.

Группа из Швеции вновь произвела фурор - и своей песней, и зрелищным представлением своей "сауны".

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Тройкой лидеров по состоянию на сейчас является Швеция, Австрия и Франция. Победу букмекеры с вероятностью в 40% отдают KAJ и их вирусной песне "Bara bada bastu".

Вот как группа выступила в гранд-финале:

Группа KAJ - это трио артистов, в состав которого входят Кевин Хольмстрём, Аксель Оман и Якоб Норргард. Соответственно, название коллектива образовано из первых букв их имен.

Выступления KAJ всегда отличаются юмором и нестандартным подходом. Как говорят критики, у них не просто музыка, а полноценное шоу. Первую волну популярности группа получила еще десять лет назад благодаря энергичному хиту-скоромовке Jåo nåo e ja jåo YOLO ja nåo.

В этом году KAJ будет выступать с композицией Bara Bada Bastu. Это первая с 1998 года песня на шведском языке, которая будет звучать на сцене "Евровидения". В ней артисты с юмором воспевают преимущества финской сауны, называя ее лучшим местом для отдыха тела и души.

По словам участников группы, сауна помогает избавиться от стресса, расслабиться и почувствовать себя живым. А с переводом этой песни можно ознакомиться здесь.

Кстати, победа группы KAJ на шведском Нацотборе вызвала возмущение у певца Монса Сельмерлева (Måns Zelmerlöw). В 2015 году он принес Швеции первое место на Евровидении с песней Heroes. На этот раз исполнитель решил снова вернуться на отбор своего государства, подготовив трек Revolution, который соответствует всем стандартам песенного конкурса. Букмекеры страны прогнозировали победу именно ему, однако сердца жюри и зрителей пленила юмористическая песня Bara bada bastu.

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