Фавориты букмекеров Евровидения 2025 зажгли под легендарный украинский хит и назвали своего 'выдающегося учителя'-украинца

Шведская группа KAJ, возглавляющая букмекерские рейтинги Евровидения 2025 с треком "Bara bada bastu", взорвала сеть своим новым видео. Музыканты записали яркий танцевальный номер под культовый хит Верки Сердючки (Андрея Данилко) "Dancing Lasha Tumbai" – песню, которая принесла Украине второе место на Евровидении 2007 и стала международным феноменом.

Видео дня

В подписи к видео артисты отметили: "Мы учились у великих. Это наш тезис". Ролик появился в Instagram трио.

Более того, KAJ открыто назвали Верку Сердючку своим "учителем", таким образом чтя не только песню, но и уникальный феномен украинской сцены.

Верка Сердючка, сценический образ артиста Андрея Данилко, стала не только национальной иконой, но и символом свободы самовыражения на европейской сцене. Ее харизма, энергия и незабываемое выступление в Хельсинки, Финляндия, в 2007 году до сих пор вдохновляют новые поколения исполнителей. И именно ее экспрессивный стиль, способность зарядить зал по полной и создать настоящий праздник – то, что, очевидно, позаимствовали для себя участники KAJ.

KAJ – главные претенденты на победу на Евровидении 2025

С песней "Bara bada bastu" шведская группа уверенно двигается в финал конкурса. Их вспыльчивый, юмористический стиль и глубокое понимание того, как сделать шоу незабываемым, делают их одними из самых обсуждаемых участников сезона.

Ожидается, что на сцене в Швейцарии группа покажет номер, сочетающий шведский колорит с вдохновением от лучших традиций Евровидения. Поэтому букмекеры прогнозируют им 40% вероятности на победу, а с 6 февраля музыканты занимают 1 место в рейтинге.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Евровидении появились новые правила. Конкурс запретил использовать "лишние" флаги, но есть нюанс – теперь можно приносить с собой флаг России.

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