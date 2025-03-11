На Евровидении 2025 может победить песня о сауне: кто стал новым фаворитом букмекеров и почему они довели конкурента до слез

Букмекеры обновили прогнозы относительно победителя Евровидения 2025. Первую позицию занимает Швеция, которую представит группа KAJ с юмористической песней Bara bada bastu о финской сауне. Их победа оценивается в 19%.

Видео дня

Ставки букмекеров можно просмотреть на сайте Eurovision World. Главным соперником шведов сейчас является Австрия – JJ с балладой Wasted Love (16%). Также высоко оценивают шансы Израиля (12%), Франции (10%) и Нидерландов (6%). В то же время Украина занимает 9 место с шансами на хрустальный микрофон в 2%.

Победа KAJ в шведском Нацотборе вызвала шквал эмоций у Måns Zelmerlöw – артиста, принесшего Швеции триумф на Евровидении 2015 с песней Heroes. Он вернулся на отбор с композицией Revolution, отвечающей всем стандартам конкурсного поп-хита. Букмекеры прогнозировали победу, однако голоса жюри и зрителей вывели вперед юмористический трек Bara bada bastu.

"Я был в шоке от того, что жюри поставило KAJ такие высокие оценки. Это может звучать неправильно, но в мае мы увидим, сделало ли международное жюри правильный выбор", – прокомментировал Måns Zelmerlöw, передает Slay Music.

В конце концов, он оставил сцену в слезах и отметил, что больше не планирует участвовать в Melodifestivalen (Нацотбор на Евровидение в Швеции).

KAJ – Bara bada bastu – это первая шведскоязычная песня на Евровидении с 1998 года. Все предыдущие победы страны были одержаны с англоязычными хитами. Поэтому решение сделать ставку на юмористическую композицию вместо проверенного поп-формата – велик риск.

Отметим, что результаты букмекерских ставок неокончательны и могут меняться по несколько раз в день. До проведения Евровидения 2025 должно пройти еще два месяца, поэтому место Украины в топе может кардинально измениться.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина стремительно поднялась в букмекерском рейтинге Евровидения 2025 года. Это был серьезный рывок, ведь еще 13 февраля украинский участник опустился до рекордно низкого 19 места.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!