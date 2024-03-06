Стальная леди. Украинка показала главное вечернее платье на 'Мисс Мира 2023', которое превратило ее в образ 'Родины-Матери'

Представительница Украины на "Мисс Мира 2023" София Шамия продемонтировала фантастическое платье "Стальная леди", которое станет главным вечерним нарядом украинки на конкурсе. На создание образа дизайнера Андрея Аникеева вдохновила "Родина-Мать" и ее реконструкция, которую провели в прошлом году.

Символический наряд передал устойчивость, стержень и непоколебимость народа, который уже 10 лет борется с российским агрессором. Фотографии появились на странице "Мисс Украины" в Instagram.

Андрей Аникеев, создавая дизайн, вдохновлялся несгибаемым духом сограждан и важным историческим событием – заменой советских серпа и молота на щите на герб.

"Образ непреклонности "Родины-Матери" и современной женщины ртутно перетекает в платье. Она является символом молодого, непоколебимого, красивого государства, которое борется со страной-агрессором. Вместе с тем сочетает в себе женственность и металлический стержень нашей нации. Именно это олицетворяет наш образ Стальной леди", – подчеркнули в команде "Мисс мира".

Изюминкой образа стал монолитный корсет, символизирующий доспехи.

"Основой платья является сетка с кристаллами Swarovski, которая в сочетании с глиттером создают соты, напоминающие визуал кольчуги. Неожиданной трансформацией образа является снятие этих лат. И уже перед нами открывается другая сторона женщины: хрупкая, изящная, чувствительная. Здесь мы видим корсет, расшитый камнями на телесной сетке, и воинственная кольчуга превращается в изысканное одеяние. Шелковые крылья-холст, струящиеся волнами вниз, придают новую фактуру образу, невесомость и легкость", – описали платье.

Ранее София Шамия показала коктейльное платье пастельного желтого цвета, белые каблуки на шпильке и хенд-мейд желто-голубой венок украинского бренда YARADECO. Также она уже спела попозировать в образе с национальными узорами и костюме, созданном по мотивам одноименного произведения Леси Украинки и всемирно известного отечественного мультфильма "Мавка".

OBOZ.UA писал, что еще до финала "Мисс мира" София Шамия вошла в топ-10 благотворительных проектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!