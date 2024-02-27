Украинка на 'Мисс Мира 2023' поразила невероятно нежным платьем и веночком с колосьями за 1800 грн

Представительница Украины на "Мисс Мира 2023" – победительница "Мисс Украины 2023" – София Шамия находится на финальной прямой международного конкурса, который состоится 9 марта в Индии. 18 февраля стартовала его подготовка, во время которой участницы разных стран посещают важные мероприятия, среди которых была Ассоциация благосостояния армейских дружин (AWWA), куда пришла Шамия в изысканном образе в патриотических цветах.

19-летняя украинка выбрала коктейльное платье пастельного желтого цвета, белые каблуки на шпильке и хенд-мейд желто-голубой веночек украинского бренда YARADECO. На фотографиях, которые она опубликовала в Instagram, заметны также длинные серебряные серьги и изящный браслетик, которым девушка решила подчеркнуть образ.

Бренд, создавший изысканный ободок на ее голову, София Шамия не скрыла, но даже оставила на него активную ссылку. Известно, что ручная работа такой красоты стоит 1800 гривен и состоит из колосьев ячменя, желтых роз и голубых васильков, роз и барвинка.

Ее нежный образ очень понравился поклонникам шоу. "Искренняя Украиночка! Удачи тебе, Софья!", "Прекрасная королева", "Везение тебе", "Какая же вы красивая" – писали в комментариях к фотографиям.

Мероприятие, на котором удалось побывать участнице, организовали "Мисс Мира". "Недавно мы посетили Ассоциацию благосостояния армейских дружин (AWWA), где состоялся форум спикеров на тему расширения возможностей женщин и экологической устойчивости, организованный AWWA и организацией "Мисс Мира". Очень благодарна за возможность знать о такой организации и слушать их истории! Эти женщины так вдохновляют!" – поделилась эмоциями София Шамия.

В частности, ее товарищем на мероприятии, похоже, стала "Мисс Молдавия 2023" Диана Спотатенко. Судя по давним опубликованным фотографиям Шамии, она подружилась с участницей соседней страны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о национальном костюме, который София Шамия представила специально для конкурса "Мисс Мира 2023". "Лесная песня" – такое название получило нежное зеленое платье, которое создали под обстрелами в Харькове.

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