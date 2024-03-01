'Слава Украине!' Участницы 'Мисс Мира 2023' записали трогательное видео, а София Шамия поразила символическим образом

Пока на конкурсе "Мисс Европа" игнорируют войну и оскорбляют украинцев, на престижном шоу "Мисс Мира" выражают солидарность и поддержку Украине. Украинская участница этого года София Шамия, уехавшая отстаивать честь страны в Индию, нашла общий язык с другими конкурсантками, которые передали "привет" несгибаемому народу.

На официальном аккаунте организаторов "Мисс Украина" появилось видео, как самые красивые девушки планеты кричат: "Привет, Украина" и "Слава Украине". София Шамия уже успела показать талант отечественных дизайнеров.

Украинка оделась в удивительное короткое платье прямого кроя с расширенными плечами и рукавами. Красный наряд украшали национальные узоры белого цвета и стильный воротник.

В руках София Шамия держала сделанную из бисера сине-желтую сумочку и улыбалась. Такие презенты в цветах разных флагов вручили всем участникам.

Красавица использовала платформу не ради собственной рекламы, а для распространения украинской культуры за рубежом, о чем говорит даже выбор ее аксессуаров.

Участница одного из самых известных конкурсов красоты мира продемонстрировала серьги-колоски в национальных цветах Украины и кольцо из того же набора, что оттеняли хрупкую красоту украинки.

До этого она показала коктейльное платье пастельного желтого цвета, белые каблуки на шпильке и хенд-мейд желто-голубой венок украинского бренда YARADECO.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о национальном костюме, который София Шамия представила специально для конкурса "Мисс Мира 2023". "Лесная песня" – такое название получило хрупкое зеленое платье, которое создали под обстрелами в Харькове.

К счастью, конкурс не омрачит своим присутствием конкурсантка из страны-террористки России. Как стало известно после скандала на "Мисс Европа", россиянам дорога на этот праздник красоты отныне закрыта.

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