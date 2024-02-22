Украинка презентовала национальный костюм на 'Мисс Мира 2023': что символизирует 'Лісова пісня', которую создали под обстрелами в Харькове

Представительница Украины на "Мисс Мира 2023" – 19-летняя София Шамия – представила национальный костюм, в котором появится на сцене престижного международного конкурса в Индии. Уникальный наряд получил название The forest song или "Лісова пісня" в украинском переводе. Он создан по мотивам одноименного произведения Леси Украинки и всемирно известного отечественного мультфильма "Мавка".

Национальный костюм Украины для "Мисс Мира" создал харьковский бренд MYVO под руководством дизайнера Анны Чирвы. О костюме и его смыслах в деталях рассказали представители оргкомитета Miss Ukraine на своей официальной странице в Instagram.

На изготовление костюма ушло 2 месяца. Его создавали в тяжелых условиях террористической войны под постоянными российскими обстрелами в Харькове.

"Мастерская, в которой рождался костюм, неоднократно получала повреждения. Но несмотря на попытки врага нас сломать, наши дизайнеры в очередной раз доказали, что украинцы – непобедимы", – отмечается в описании.

Костюм представляет собой платье глубокого зеленого цвета с огромным золотым цветком папоротника сзади. Ткань имитирует листья и создает "живой" эффект. Голову Софии также украшает пышный венок в желто-золотых тонах.

Сообщается, что платье расшивалось вручную с использованием слоями принтованных "листьев". Каждый листик производился харьковскими мастерицами отдельно. Цветок папоротника построен на основе техники киригами и усложнен разнофактурными материалами для создания "эффекта сияния". Жемчужиной образа стали кинетические цветы, технология для которых была разработана нашим инженером специально для образа "Лісова пісня". Они раскрываются и закрываются (прячутся) при определенных движениях модели.

"Мавка в "Лісовій пісні" олицетворяет бессмертную силу природы – источник вечной жизни. Главная героиня является воплощением красоты, таинственности лесных троп, очаровательной загадочности и желаемой свободы. Земля расцветает и зеленеет под каждым ее шагом. На руках браслетами обвиваются золотые животворные цветы: рассказывают ей все, что чувствует лес, распускаются и прячутся в листьях. Героиня отражает доброту, свободолюбие и глубину человеческой души нашего народа. Она является образом гармоничного сочетания человека с природой, символом заботы об окружающей среде и ее защиты", – поделились представители "Мисс Украина" .

Таким костюмом украинская делегация на международном конкурсе решила привлечь внимание мирового сообщества к экологической катастрофе в Украине. Это довольно нетипично, по мнению многих интернет-пользователей, ведь такая проблематика обычно остается без должного внимания, поэтому крайне важно, что ее решили раскрыть.

"Сегодня украинская природа является молчаливой жертвой войны. Сожжены промышленные объекты и леса, отравленный воздух и водные ресурсы, загрязнены минами и снарядами почвы, массовая гибель животных и растений", – прокомментировали на странице "Мисс Украина".

Как писал OBOZ.UA, ранее Шамия представила благотворительный ролик с объяснением, в чем состоит смысл ее победы в конкурсе талантов "Мисс Мира". Девушка рассказала о разрушенной Украине и своей общественной работе с пострадавшими детьми. Такая настойчивость и распространение мировой информации о войне среди участниц довольно нестандартна, ведь обычно на конкурсах талантов о политике не говорят.

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