В Киеве установили украинский герб на щите "Родины-матери". Фото

В Киеве в воскресенье, 6 августа, утром на щите "Родины-матери" установили украинский трезубец, вместо демонтированного ранее герба СССР. Работы были начаты в субботу, 5 августа.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Официальное открытие монумента должно состояться 24 августа (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отмечается, что трезубец для щита "Родины-матери" был доставлен вечером 5 августа, однако закрепить его через темный период суток не было возможности и монтажные работы перенесли на воскресенье.

Уже утром, 6 августа, работы по установке герба Украины на монументе были завершены.

Добавим, заказчиком строительства выступил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. По словам бывшего министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, обновленный монумент официально представят 24 августа в День Независимости Украины.

Напомним, монумент "Родина-мать" построен в 1981 году, он является памятником науки и техники местного значения. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе. В 2022 году в "Действии" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать". Вместо него на щите будет установлен герб Украины.

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