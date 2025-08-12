Сколько Playboy платит за фото? Наталка Денисенко ответила на острый вопрос о своей эротической обложке

Украинская актриса Наталья Денисенко, которая недавно украсила обложку мужского журнала Playboy, рассказала об опыте участия в откровенной съемке. Знаменитость призналась, что никогда не стеснялась обнажаться на камеру, а вот на острый вопрос журналистки о том, сколько денег получила за фотографии, ответила довольно неоднозначно.

Артистка отметила, что сотрудничество с журналом было взаимовыгодным, а если бы она не хотела раздеться для фото, не сделала бы это ни за какие деньги. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Вы хотите узнать, сколько мне заплатили? Это было взаимовыгодное сотрудничество. Я тот человек, который не будет что-то делать, если ему не хочется. Если бы мне предложили огромную сумму, а я не хочу раздеваться, то я этого не делала бы. Но я раздеваться люблю. Я считаю, что женское тело – это невероятное творение, это эстетика. В нем и красота, и энергия жизни, и грудь нам дана для наших детей", – отметила актриса.

В частности, Наталка Денисенко призналась, что сняться для обложки Playboy было ее мечтой еще со студенческих лет. Артистка даже делала доску визуализации, куда размещала собственное фото в черном белье и кожаной куртке, на которую добавляла надпись с названием известного журнала. Она отметила, что чувствовала себя максимально комфортно во время фотосессии.

"Я всегда была такой раскованной. Мне легко сниматься обнаженной. Почти в каждом сериале у меня были сцены эротические. Я очень люблю свое тело. У актеров есть такая штука, что тело все же это инструмент. У меня были гораздо более откровенные фотосессии. Наоборот, мы старались сделать это скромно и лаконично с командой. Очень легко проходила съемка. Фотограф Роман Зубарев, с которым я неоднократно работала, невероятно выставляет свет. И вообще быть на обложке Playboy это была моя студенческая мечта", – поделилась звезда.

Напомним: Наталка Денисенко признавалась, что участие в откровенной фотосессии для мужского журнала стало для нее своеобразным символом обновления после нелегких изменений в личной жизни – развода с актером-воином Андреем Фединчиком. В интервью для Playboy знаменитость поделилась, что прожила вместе с экс-супругом 10 лет, поэтому быстро вычеркнуть его из памяти и "перепрыгнуть" в новые отношения просто невозможно.

"Сейчас мне уже легче, ведь я много поработала над собой и над своим состоянием. И сегодня стараюсь строить максимально здоровые отношения с Андреем – как с человеком, который был и остается для меня очень важным. Потому что даже если мы больше не вместе, он – отец моего сына, а это неразрывная связь на всю жизнь", – рассказала артистка.

Официально точку в браке Денисенко и Фединчик поставили 8 мая 2025 года. Богунский районный суд города Житомира удовлетворил иск актрисы, которая и была инициатором развода. Причиной разрыва она указала "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств друг к другу".

