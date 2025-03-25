Оля Полякова рассказала, почему решилась обнажиться для Playboy в 46 лет

Украинская певица Оля Полякова призналась, как отважилась стать лицом апрельского выпуска известного мужского журнала Playboy. По словам 46-летней артистки, она осознала, что в ее возрасте нужно быть более раскованной, та и чувствовала себя во время создания обложки максимально комфортно, ведь фотографом была ее подруга Соня Плакидюк.

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Об этом знаменитость рассказала для проекта "ЖВЛ". Исполнительница призналась: если бы фотографом был мужчина, она, скорее всего, не согласилась бы на съемку.

"Не знаю, наверное, не была бы такая раскованная. Хотя, в моем возрасте пора уже быть раскрепощенной везде! Когда, как не сегодня? Посмотрела на себя в зеркало голая и говорю: "Соня, сфоткай, ведь я такая красивая!" Она моя подружка и я не стесняюсь", – поделилась звезда.

Напомним, 24 марта стало известно, что Оля Полякова стала главной звездой апрельского выпуска Playboy. Артистка позировала на камеру в голубых джинсах и распахнутой рубашке без бюстгальтера, демонстрируя поразительную форму.

Как отметили на странице издания в Instagram, певица продемонстрировала: у настоящей красоты нет возраста, а подтянутое тело – это не о цифрах в паспорте, а о работе и дисциплине.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Полякова показала редкое фото для похудения.

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