35-летняя Наталка Денисенко после развода снялась для Playboy и рассекретила, в каких отношениях осталась с Андреем Фединчиком

35-летняя украинская актриса Наталка Денисенко решилась на откровенную фотосессию для журнала Playboy. Этот миг стал для звезды своеобразным символом обновления после тяжелого жизненного периода – развода с мужем-актером и военнослужащим Андреем Фединчиком.

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В сети долгое время обсуждали слухи о разрыве в паре, ведь Денисенко долго не комментировала ситуацию. В интервью для журнала она впервые откровенно рассказала о том, что пережила.

"Думаю, что я до сих пор проживаю этот опыт, поэтому совсем не делилась этим в сети. Это очень сложно и больно, хотя и развод был моей инициативой. Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, перестать что-то чувствовать или "перепрыгнуть" в новые отношения – невозможно. И в этом нет драмы вовсе, это уважение к нашему общему прошлому, а оно было замечательным", – призналась актриса.

Денисенко подчеркнула, что после развода ей пришлось много работать над собой, своим внутренним состоянием и психологическим здоровьем.

"Сейчас мне уже легче, ведь я много поработала над собой и над своим состоянием. И сегодня стараюсь строить максимально здоровые отношения с Андреем – как с человеком, который был и остается для меня очень важным. Потому что даже если мы больше не вместе, он – отец моего сына, а это неразрывная связь на всю жизнь", – заметила знаменитость.

Наташа также добавила, что с Андреем Фединчиком им удалось сохранить уважение и поддержку друг к другу, несмотря на разрыв: "Мы часто видимся, вместе воспитываем сына. Для меня очень важно, чтобы маленький Андрюша не чувствовал потери, ведь мы с папой очень сильно его любим и всегда будем рядом. Мне кажется, что сыночек это видит. Для меня самое главное, чтобы для ребенка семья осталась семьей независимо от обстоятельств".

Также Наталка Денисенко поделилась собственными мыслями о современной роли женщины в обществе, развенчивая популярный миф, что успешная женщина должна "все делать сама".

"В моей жизни было – и в какой-то мере остается – очень много "сама". Ответственность, решения, нагрузка – все на мне. Но в то же время я уверенно могу сказать: женщина не должна делать все сама, если она того не желает. Да, женщины сильные – сегодня мы самостоятельно воспитываем детей, проходим через любые жизненные обстоятельства, занимаем позиции, которые еще недавно считались сугубо "мужскими". Жизнь ежедневно бросает женщинам вызов и мы принимаем его всегда, но сейчас я учусь не делать все сама, учусь просить о помощи, позволять себе быть слабой. Мечтаю научиться отпускать контроль и больше доверять этому миру", – рассказала она.

Напомним, официально Наталка Денисенко и Андрей Фединчик развелись 8 мая 2025 года. Богунский районный суд города Житомира удовлетворил иск актрисы, которая стала инициатором разрыва. В заявлении на развод было указано: "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потеря чувств друг к другу". Бывшие супруги не появлялись на судебное заседание.

Интриги вокруг пары начали распространяться еще в апреле 2025 года, когда блогер Богдан Беспалов сообщил о вероятном разводе, ссылаясь на инсайдеров. По его словам, Наташа уже тогда ходила на свидания с другими мужчинами, а брак с Фединчиком "трещал по швам".

Ранее OBOZ.UA писал, что в конце 2024 года Андрей Фединчик перенес сложную операцию на позвоночнике. В то время Наталка Денисенко проводила много времени с мужем, поэтому информация о трещинах в браке была неожиданной.

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