Скандал во Дворце 'Украина' получил новый поворот: жена Виктора Павлика заявила о финансовом конфликте

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила о новых деталях конфликта с Национальным дворцом искусств "Украина". По ее словам, после мартовского концерта заведение до сих пор не провело финансовые расчеты и не предоставило никакой отчетности.

Видео дня

Об этом блогер рассказала в InstaStories, отвечая на вопросы подписчиков. Репяхова отметила, что ситуация уже перешла в юридическую плоскость и пока не урегулирована.

На вопрос о текущем состоянии дел с Дворцом "Украина" она ответила: "Дворец "Украина" до сих пор не рассчитался с нами и не предоставил никаких отчетов по концерту. Все, что нам сообщили после концерта – это то, что концерт в плюсе, а также что меня не хотят видеть во Дворце. Поэтому данный вопрос перешел в юридическую плоскость".

Также Репяхова прокомментировала, считает ли конфликт исчерпанным. По ее словам, говорить о завершении истории пока рано: "Я отойду тогда, когда все это приобретет свое логическое завершение. И тогда, когда Дворец будет доступной площадкой для всех артистов".

Напомним, скандал вокруг концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина" разгорелся после выступления 21 марта. Тогда Екатерина Репяхова заявила о психологическом давлении со стороны художественного руководителя заведения Сергея Пермана. По ее словам, во время концерта он внезапно остановил выступление и настаивал на введении певцу адреналина из-за якобы проблем с голосом.

Репяхова утверждала, что после отказа Перман начал кричать на нее и обвинять в непрофессионализме. Впоследствии она также обнародовала заявления Виктора Павлика о том, что продюсер якобы еще до концерта угрожал ей физической расправой.

Сам Сергей Перман отверг обвинения и заявил, что сожалеет о сотрудничестве с артистом. Он публично назвал Павлика и его жену "страшной семьей", которая оставила его и всю команду абсолютно без сил из-за постоянных провокаций.

OBOZ.UA писал, что свое отношение к скандалу активно высказывали и звезды отечественного шоу-бизнеса. Одни встали на защиту Павлика и Репяховой, тогда как другие наоборот, поддержали Пермана и отметили, что его желание улучшить состояние голоса исполнителя с помощью адреналина было признаком профессионализма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!