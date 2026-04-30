'Исключительно из уважения': Костюк ответила на вопрос, пожмет ли руку уроженке России перед полуфиналом в Мадриде

Вторая ракетка Украины Марта Костюк не собирается пожимать руку представительнице Австрии Анастасии Потаповой до и после полуфинального матча на супертурнире в Мадриде. Наша соотечественница отметила, что не станет приветствовать 25-летнюю подмосковных Химок, которая сменила гражданство.

Об этом информирует портал Большой теннис Украины, приводя слова Костюк с пресс-конференции в Мадриде перед поединком. Киевлянка подчеркнула, что единственной россиянкой, которой она пожимает руку, является Дарья Касаткина. Та не только отказалась от гражданства РФ, но и осудила войну.

"Единственный человек, которому я жму руку – это Дарья Касаткина, потому что она не просто сменила паспорт, но и открыто сказала, что не поддерживает войну и тому подобное. Именно поэтому я и другие девушки решили пожать ей руку – исключительно из уважения. Вообще было много теннисисток, которые сменили гражданство, но никто из них не высказывался против войны или в поддержку Украины. Поэтому для меня это ничего не меняет", – сказала Костюк.

Отметим, что Марта во второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2024 года в Индиан-Уэллсе украинка проиграла Иге Свентек.

