'Был гипертонический криз'. Мозговая рассекретила, чем закончился скандал между Павликом и художественным руководителем Дворца 'Украина'

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая раскрыла, какой финал получил громкий скандал вокруг концерта Виктора Павлика в Национальном дворце искусств "Украина". По словам знаменитости, художественный руководитель учреждения культуры Сергей Перман пережил огромный стресс из-за ссоры с артистом и его женой Екатериной Репяховой, однако продолжает свою работу.

Видео дня

Об этом она рассказала в проекте "Наодинці з Гламуром". В частности, продюсер подчеркнула, что поскольку знает все "подводные камни" создания подобных музыкальных шоу, всегда будет поддерживать своих коллег по цеху.

"Я продюсер, режиссер. Я создаю программы и знаю, чего это стоит. Поэтому я всегда буду на стороне продюсеров и режиссеров. Особенно тогда, когда в это вкладываются деньги не артиста. Тебя пригласили – прислушайся, тебе никто не хочет плохого. Все работают на наилучший результат. Не надо было устраивать хайп этой девочке, а конструктивно разговаривать и решать проблемы, которые, очевидно, были. Поскольку она блогер, то ей на руку эти просмотры и скандалы", – высказалась знаменитость.

Как рассказала Елена Мозговая, несмотря на заявления Екатерины Репяховой о намерении добиться увольнения Сергея Пермана с должности художественного руководителя Дворца "Украина", он работает там до сих пор. Однако, конечно, скандал, который в итоге стал публичным, ударил по его здоровью.

"Для Сергея это был огромный стресс. Был прямо гипертонический криз (значительное повышение артериального давления. – Ред.) Но так все нормально. Все работает в штатном режиме", – отметила продюсер.

Кстати, после ссоры с Сергеем Перманом Виктор Павлик не выступил на шоу "Мой Music Hall", организатором которого выступила Елена Мозговая. По словам продюсера, она прямо сказала артисту, что он без проблем может появиться на мероприятии, однако без своей жены и по совместительству концертного директора, чтобы не провоцировать новых конфликтов. Однако артист отказался приходить без любимой.

Напомним, что на следующий день после концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина" Екатерина Репяхова вышла на связь в социальных сетях и заявила: подверглась психологическому давлению со стороны Сергея Пермана. По словам блогера, художественный руководитель учреждения культуры набросился на нее с бранью и оскорблениями, когда она не позволила вести мужу адреналин для улучшения голоса.

На все обвинения Репяховой Сергей Перман ответил небольшим, однако довольно красноречивым сообщением в соцсетях, где отметил, что Виктор Павлик с женой "страшная семья", которая постоянными провокациями оставила его и всю команду абсолютно без сил. После вынесения конфликта на публику, звезды шоу-бизнеса выразили личное отношение к ситуации, поддержав разные стороны.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, позицией по поводу скандала поделился и муж Елены Мозговой, певец Дэвид Аксельрод. По мнению исполнителя, громкий спор во Дворце "Украина" выглядит как "хорошо спланированная история". Он пояснил, что продюсер потратил огромные средства и много сил на организацию масштабного мероприятия, поэтому попытки певца вести себя так, будто он никому ничего не должен, по меньшей мере странные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!