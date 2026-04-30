Сколько украинцев против вывода ВСУ из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности: результаты опроса

Часть украинцев, которые категорически не одобряют передачу Донецкой области России в обмен на гарантии безопасности, кое-где уменьшилась по сравнению с данными в начале весны. Однако доминирующее количество опрошенных до сих пор категорически не одобряют вывод украинских войск из региона.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Киевского международного института социологии, проведенного 20-27 апреля. В общем, 31% респондентов считают, что до конца текущего года боевые действия завершатся.

Согласно полученным данным, 48% респондентов ожидают завершения в следующем 2027 году, в то же время 38% говорят о второй половине 2027 года. 21% опрошенных не имеют определенного мнения по этому вопросу, и таким образом, украинцы преимущественно настроены на то, что война продлится долго.

Также отмечается, что среди тех, кто готов терпеть только короткий период времени, большинство категорически отвергают неприемлемые требования к миру: 44% считают абсолютно неприемлемым предложение обменять Донецкую область на гарантии безопасности от США и Европы. В то же время среди тех, кто готов терпеть столько, сколько будет необходимо, 69% опрошенных против этого предложения.

Относительно вывода армии Украины из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от США и Европы, 57% респондентов считают категорически неприемлемым передачу региона Кремлю. Однако 36% готовы уступить, хотя и признают, что это является сложным условием.

"За весь период наблюдений общественное мнение по этому вопросу существенно не меняется и стабильно большинство украинцев критически оценивают такую инициативу. При этом напомним, что наш эксперимент в середине февраля показал, что если конкретизировать гарантии безопасности от США и прямо указывать, что они не будут включать размещение их войск в Украине, закрытие неба и бесплатного предоставления оружия, то поддержка предложения знает значительно ниже", – говорят в КМИС.

В частности 60% украинцев считают, что Москва чаще всего срывает усилия по завершению войн. Далее следуют США – 14% считают, что в неуспехе виноват Вашингтон. И только 7% обвиняют Украину, а еще 5% – Евросоюз.

Если сравнивать с данными за январь текущего года, среди украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности как от Европы (с 59% до 52%), так и от США (с 39% до 27%).

Напомним, в США рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за время его текущего срока. Американцы все больше недовольны его подходами к вопросу стоимости жизни и непопулярной войны с Ираном, которая длится уже два месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг Владимира Путина тоже продолжает снижаться уже седьмую неделю подряд. Уровень одобрения его деятельности упал на 1,1 п.п. и достиг 65,6%, а уровень доверия к диктатору упал на 1 п.п., достигнув 71% .

