Сколько украинцев против вывода ВСУ из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности: результаты опроса
Часть украинцев, которые категорически не одобряют передачу Донецкой области России в обмен на гарантии безопасности, кое-где уменьшилась по сравнению с данными в начале весны. Однако доминирующее количество опрошенных до сих пор категорически не одобряют вывод украинских войск из региона.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Киевского международного института социологии, проведенного 20-27 апреля. В общем, 31% респондентов считают, что до конца текущего года боевые действия завершатся.
Результаты соцопроса
Согласно полученным данным, 48% респондентов ожидают завершения в следующем 2027 году, в то же время 38% говорят о второй половине 2027 года. 21% опрошенных не имеют определенного мнения по этому вопросу, и таким образом, украинцы преимущественно настроены на то, что война продлится долго.
Также отмечается, что среди тех, кто готов терпеть только короткий период времени, большинство категорически отвергают неприемлемые требования к миру: 44% считают абсолютно неприемлемым предложение обменять Донецкую область на гарантии безопасности от США и Европы. В то же время среди тех, кто готов терпеть столько, сколько будет необходимо, 69% опрошенных против этого предложения.
Относительно вывода армии Украины из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от США и Европы, 57% респондентов считают категорически неприемлемым передачу региона Кремлю. Однако 36% готовы уступить, хотя и признают, что это является сложным условием.
"За весь период наблюдений общественное мнение по этому вопросу существенно не меняется и стабильно большинство украинцев критически оценивают такую инициативу. При этом напомним, что наш эксперимент в середине февраля показал, что если конкретизировать гарантии безопасности от США и прямо указывать, что они не будут включать размещение их войск в Украине, закрытие неба и бесплатного предоставления оружия, то поддержка предложения знает значительно ниже", – говорят в КМИС.
В частности 60% украинцев считают, что Москва чаще всего срывает усилия по завершению войн. Далее следуют США – 14% считают, что в неуспехе виноват Вашингтон. И только 7% обвиняют Украину, а еще 5% – Евросоюз.
Если сравнивать с данными за январь текущего года, среди украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности как от Европы (с 59% до 52%), так и от США (с 39% до 27%).
