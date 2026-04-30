Война и ВПК: как обеспечить стабильную загрузку предприятий

Сегодня стоит честно признать: поставки вооружения от западных партнеров остаются нестабильными. Они в значительной степени зависят от внутренней политики других государств: выборов, бюджетных решений и бюрократических процедур. В таких условиях Украина не может полностью полагаться на внешнюю помощь. Логичный вывод, что нужно максимально развивать собственный оборонно-промышленный комплекс.

В то же время мы сталкиваемся с финансовым ограничением. Государство сегодня не имеет ресурса, чтобы выкупить весь объем продукции, который уже способны производить украинские оборонные предприятия. В результате часть производственных мощностей недозагружена. Это создает системный риск: либо предприятия работают не на полную, либо им нужно позволить продавать излишки продукции за границу. Эта дискуссия идет уже давно, но конкретных решений пока нет.

На этом фоне показательна ситуация с компанией "Украинская бронетехника":

В своем обращении компания фактически говорит о критической проблеме: при наличии производственных возможностей и собственных разработок предприятие не получает достаточных государственных заказов. Речь идет, в частности, о сегменте дальнобойного вооружения, где Украина уже имеет компетенции. Параллельно значительные контракты получают иностранные поставщики. И проблема не только в самом факте таких закупок, но и в их выполнении: часть поставок задерживается, что влияет на обеспечение фронта критически важными ресурсами.

В этой ситуации возникает базовый вопрос государственной политики: почему в условиях войны государство не делает более системную ставку на собственного производителя? Закупки у внутреннего ВПК – в первую очередь вопрос безопасности. Это также налоги, рабочие места, развитие технологий и более прогнозируемые поставки.

Оборонная промышленность не может эффективно работать в режиме коротких и нерегулярных контрактов. Для развития нужны долгосрочные заказы, стабильное финансирование и понятная политика государства. Только в таком случае предприятия могут расширять производство, инвестировать в новые линии и привлекать специалистов.

Отдельно стоит упомянуть вопрос экспорта. Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что готовятся решения о частичном разблокировании экспорта украинского оружия. Это может стать инструментом привлечения дополнительных средств в отрасль и поддержки производителей.

Но ключевой вопрос — скорость. Такие решения нужны уже сейчас, а не в перспективе. Каждый месяц задержки означает недозагруженные предприятия, потерянный потенциал и, в конце концов, влияние на обороноспособность страны. Фактически мы уже находимся в точке, где управленческие решения непосредственно влияют не только на экономику, но и на эффективность фронта.