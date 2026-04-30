'Дьявол носит Prada 2' вернул культовых героинь – но фильм оказался совсем не о моде

В Киеве состоялся допремьерный показ фильма "Дьявол носит Prada 2". Спустя почти 20 лет после выхода первой части Миранда Пристли снова вернулась на большие экраны – на этот раз не только со своим фирменным холодным взглядом, но и с совсем другими вызовами.

Видео дня

OBOZ.UA побывал среди первых зрителей ленты и узнал, чем удивит продолжение легендарной истории. С сегодняшнего дня, 30 апреля, картина, которую называют одним из самых громких кинособытий года, в широком прокате.

Режиссером сиквела снова стал Дэвид Франкель, который снял и оригинальный фильм 2006 года. Тогда лента собрала более 300 миллионов долларов в мировом прокате и получила две номинации на "Оскар". Фильм сделал главную героиню – Миранду Пристли иконой поп-культуры, а цитаты героев – популярными мемами. В продолжении картины к своим ролям вернулись Мерил Стрип (Миранда Пристли), Энн Хэтэуэй (Энди Сакс), Эмили Блант (Эмили Чарльтон), Стэнли Туччи (Найджел Киплинг). Как пишут медиа, актеры согласились сниматься только при условии, что вернется весь главный состав.

События новой части происходят спустя много лет после первого фильма. Миранда Пристли сталкивается с кризисом печатных медиа и упадком своего журнала "Подиум", который стремительно теряет влияние в мире, где главную роль все больше играют соцсети, блогеры и digital-медиа. В этот момент в штат журнала возвращается Энди Сакс – уже не неуверенная ассистентка, а успешная журналистка. Тем временем Эмили Чарлтон становится конкуренткой Миранды. Вторая часть рассказывает не только о моде. В центре сюжета – темы возраста, власти, карьеры и изменений в современном мире.

Интересно, что Мерил Стрип согласилась вернуться к роли только при условии, что Миранду не покажут "карикатурной тиранкой". В новом фильме героиня станет более человечной. А Энн Хэтэуэй неоднократно говорила в интервью, что не видит смысла в продолжении. Однако сценарий изменил ее мнение. Съемки проходили в Нью-Йорке, Милане и штате Нью-Джерси.

Допремьерный показ в Киеве собрал немало звездных гостей – легенда киевского "Динамо" Александр Шовковский, актрисы Дарья Трегубова, Наталка Денисенко и Ольга Сумская с семьей, художница Саша Норова, супруги Григорий Решетник и Кристина Решетник, телеведущая Людмила Барбир, певец MELOVIN и другие.

Телеведущий Андрей Данилевич вместе с женой Татьяной признались, что снялись в массовых сценах фильма. Аактрисы дубляжа Ирина Ткаленко и Елена Узлюк, которые озвучили героинь Энн Хэтэуэй и Эмили Блант, поделились символическим фактом: именно они дублировали этих актрис еще в первой части культовой ленты почти 20 лет назад.

Отдельное внимание уже привлекли костюмы героев. Стилисты фильма уже называют их "самым дорогим гардеробом года". В картине появятся образы от Prada, Chanel, Dior и других известных брендов. Сообщалось, что также в кадре заметили вещи украинского бренда FROLOV.

Однако дизайнер Иван Фролов в разговоре с OBOZ.UA это опроверг: "Я был актером дубляжа этого фильма – озвучивал одного из персонажей, правда, не главного. Относительно наших костюмов, которые якобы попали в фильм, это не соответствует действительности. От самой картины у меня очень положительные впечатления. Фильм получился интересный, атмосферный, очень ностальгический. Первая и вторая части – очень разные. И мне кажется, это правильно. Второй фильм – уже не просто о моде или красивой картинке. Он больше об эмоциях, о людях и о том, как они меняются со временем".

"Могу сказать: ожидания одновременно и оправдались, и нет, – рассказала OBOZ.UA после просмотра картины соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская. – Ведь всегда есть страх второй части, особенно когда культовую историю пытаются продолжить через много лет. Об этом постоянно говорят: мол, сиквелы редко бывают такими же сильными, как оригинал. Но на этот раз мне действительно понравилось. Это уже не просто история о моде или красивом глянце. Это больше о людях. О том, как изменились героини, как жизнь их трансформировала. Во второй части все героини открылись по-новому. И что интересно: у каждой проявилась не только сильная, но и очень уязвимая сторона. Возможно, даже не отрицательная... Просто мы увидели их более живыми, более человечными. Кризисные ситуации всегда подсвечивают настоящего человека. В одних моментах – сильные черты, в других – слабости, страхи, неуверенность. И именно это, мне кажется, во второй части получилось очень честно".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.