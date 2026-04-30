Когда фрагмент технического требования подают как "ядерную угрозу" — это уже не о безопасности, это об информационном инструменте, который Россия неоднократно использовала для легитимизации опасных решений на ЗАЭС.

Возвращение к теме "шестилетнего срока" пребывания ядерного топлива — это не о безопасности и не о технических нюансах. Это воспроизведение уже отработанного информационного инструмента РФ, который в 2024 году использовался для создания поводов к опасным решениям на ЗАЭС. Свободные трактовки фрагментов технической документации в этой теме — независимо от намерений — работают исключительно в пользу государства-агрессора. Ниже — объяснение, почему именно.

Инструмент бессмысленности

В последнее время снова появляются попытки представить отдельные фрагменты технической информации о ядерном топливе как "критические угрозы безопасности". Важно осознавать, что такие нарративы не являются ни новыми, ни спонтанными. Речь идет о воспроизведении информационных схем, которые уже использовались Российской Федерацией как инструмент давления и легитимизации действий, объективно ухудшающих ядерную и радиационную безопасность.

Любое возвращение к теме "шестилетнего срока" пребывания ядерного топлива в реакторе — это не техническая дискуссия и не вопрос безопасности. Это повторение старой методики, которую РФ применяла в 2024 году для создания искусственных оснований для выгрузки топлива из наиболее защищенного места — корпуса реактора — в значительно более уязвимый элемент энергоблока, бассейн выдержки и даже его вывоз за пределы ЗАЭС в РФ. Именно этот шаг рассматривался как технологическая предпосылка для реализации сценариев, существенно повышающих риски аварий по сравнению с достигнутым уровнем безопасности в состоянии "холодный останов".

Механизм таких информационных манипуляций является типичным. Берется отдельное требование из технической документации, вырывается из эксплуатационного и безопасного контекста и подается как безусловное и универсальное ограничение. В дальнейшем эта интерпретация используется для формирования "официальной обеспокоенности", через которую легитимизируются решения, опасные с точки зрения ядерной безопасности. Украина уже сталкивалась с последствиями подобного подхода, когда созданный информационный фон был использован российской стороной для продвижения собственных планов по Запорожской АЭС.

Разговоры о "шестилетнем сроке" пребывания ядерного топлива в активной зоне реактора являются примером именно такой манипуляции. Они основываются на произвольной трактовке конструкторской и технологической документации без понимания требований к эксплуатации ядерного топлива, нейтронно-физических характеристик активной зоны, условий лицензий, а также реальных критериев ядерной и радиационной безопасности для реакторов типа ВВЭР.

Согласно техническим спецификациям на тепловыделяющие сборки компании Westinghouse (Technical Specification for Westinghouse Fuel Assemblies), шестилетний срок охватывает суммарное время эксплуатации топлива в активной зоне и время хранения в бассейне выдержки. В то же время в этих же спецификациях четко предусмотрена возможность дальнейшей эксплуатации за пределами указанного срока при условии выполнения соответствующего технического обоснования, контроля целостности оболочек тепловыделяющих элементов ТВЭЛ и согласования с производителем.

Речь идет не о табу безопасности, и не об ограничении физической целостности топлива, а об экономическом и эксплуатационном требовании, которое исторически формировалось исходя из параметров топливного цикла и взаимовыгодных договоренностей Энергоатом по дальнейшей эксплуатации на мощности отработанных ТВС с АО ТВЭЛ, а в 2000-х годах с Westinghouse.

Требование относительно срока "4 года в активной зоне плюс 2 года в бассейне выдержки" имеет экономическую природу и никоим образом не означает автоматической потери безопасности после его истечения. Вопрос безопасности возникает исключительно в случае дальнейшей работы топлива в критическом состоянии активной зоны без соответствующего обоснования и выполнения мероприятий по контролю целостности оболочек ТВЭЛ. Если же топливо находится в эксплуатационном состоянии реакторной установки "Холодный останов" и тем более с уплотненным первым контуром, никаких дополнительных ограничений по безопасности относительно срока его нахождения в корпусе реактора не существует, как и на срок его сохранения в бассейне выдержки.

Более того, с точки зрения физических барьеров безопасности, активная зона уплотненного реактора является значительно более защищенным местом хранения отработанного ядерного топлива, чем бассейн выдержки. В корпусе реактора ядерное топливо изолировано от внешней среды надежным барьером плотного первого контура и, как минимум, тремя системами безопасности по отводу тепла и поддержания запаса теплоносителя, каждая из которых имеет трех-канальное дублирование. В случае бассейна выдержки (БВ) - отсутствует первый контур, как физический барьер, а проектный уровень резервирования и надежности систем охлаждения не предусматривает требований, как к системам безопасности.

Выгрузка топлива из реактора в БВ — это технологически сложная операция с высокими рисками повреждения топливных элементов, которая существенно ослабляет барьеры безопасности и в контексте вооруженного конфликта создает дополнительные неконтролируемые угрозы. Именно поэтому любые призывы или "беспокойство" о необходимости выгрузки топлива из активной зоны под предлогом превышения условного шестилетнего срока являются не просто некорректными, а потенциально опасными.

В 2024 году именно из-за подобных информационных интерпретаций были созданы предпосылки для международного давления и втягивания МАГАТЭ в сценарии, выгодные российской стороне. Официальные заявления о "нарушении спецификаций" стали инструментом, который Россия могла использовать как формальный повод для ухудшения безопасного статуса Запорожской АЭС. Тогда эти нарративы были своевременно опровергнуты, что сделало невозможным реализацию опасных планов.

Сегодня повторение тех же тезисов — независимо от мотивов — снова создает риск воспроизведения уже известного сценария. Это не вопрос осведомленности или неосведомленности отдельных авторов. Это об ответственности за распространение информации, которая может быть использована государством-агрессором как инструмент давления, шантажа и дестабилизации.

Ядерная безопасность не терпит свободных трактовок и публичного творчества вне профессионального контекста. Самым безопасным состоянием для ядерного топлива на Запорожской АЭС остается его нахождение в активных зонах реакторов в режиме "холодный останов". Все другие сценарии, предусматривающие его перемещение, существенно увеличивают риски аварий, уменьшают контролируемость ситуации и создают дополнительные возможности для манипуляций со стороны РФ.

Именно поэтому любые попытки реанимировать тему "шестилетнего срока" как проблемы безопасности следует рассматривать не как техническую дискуссию, а как воспроизведение уже отработанного инструмента информационного воздействия. И этот инструмент, сознательно или нет, работает исключительно в интересах государства-агрессора.

Поэтому еще раз убеждаемся, что "ядерные" знания без понимания технологии — бессмысленны, а в случае ЗАЭС – опасны в том, как ими манипулирует РФ для шантажа и давления на мир.