'Одно из самых циничных военных преступлений': Зеленский рассказал о похищении Россией украинских детей и усилиях по их возвращению домой. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с помощью инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть домой 2126 похищенных Россией украинских детей. По его словам, государство-террористка похитило тысячи детей, оторвав их от семей и дома.

Об этом он заявил во время своего обращения к участникам Civil Society and Expert Day. По его словам, Украина будет продолжать эту работу, потому что привлекла сильных международных посредников.

"Одно из самых циничных российских военных преступлений – системный, просчитанный вывоз украинских детей, распыление их по России, сокрытие их судьбы, "перепрошивка" их культуры и последовательная, бесцеремонная милитаризация. Чрезвычайно важно – забирать наших детей оттуда домой. Пока россияне не сломали их. И все инициативы, все активности, все усилия, которые этому помогают – помогают Украине", – сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что Кремль хочет, чтобы украинские дети забыли, что они украинцы, могли воевать как против Украины, так и против любого другого, на кого укажет кремлевский режим.

Зеленский также выразил отдельную благодарность каждой стране, которая присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, лидерам, первым леди, дипломатам, международным организациям и журналистам за поддержку в этом направлении.

"Жизнь и свобода каждого спасенного ребенка – это проигрыш самой идеи войны, это проигрыш самого желания уничтожать жизнь. Жизнь должна выигрывать", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о мероприятии

Мероприятие, которое организовала команда Bring Kids Back UA, состоялось впервые. Оно объединило общественные организации, экспертов и исследователей, которые работают над возвращением украинских детей, которых похитила Россия.

Средитематических направлений обсуждения:

установление местонахождения детей;

механизмы их возвращения;

реинтеграция после возвращения;

документирование и привлечение к ответственности виновных в похищении детей;

роль детей в мирном процессе.

В то же время в среду, 22 апреля Владимир Зеленский сообщал, что за время работы Bring Kids Back UA домой удалось вернуть"более 2100" похищенных детей, из них 150 с начала текущего года.

Напомним, ранее США запустили первую комплексную программу поиска, возвращения и реинтеграции украинских детей, насильно переселенных на контролируемые Россией территории. Вашингтон готов выделить на это 25 миллионов долларов.

Кроме того, как стало известно, российские компании "Газпром" и "Роснефть" причастны к системному вывозу детей с оккупированных территорий Украины, а также к идеологической обработке несовершеннолетних украинцев. Корпорации и их дочерние структуры, включая профсоюзы, оплачивали транспортные и некоторые другие расходы.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно трое лиц, причастных к депортации 213 украинских детей из Донбасса в Россию, получили подозрения от Офиса генерального прокурора. Следствие установило, что вывоз детей был заранее спланированной операцией, а не эвакуацией.

