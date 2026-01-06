Серый кардинал и главная опора Мадуро: что известно о первой леди Венесуэлы, которую задержали с мужем, и почему она опасна для США

Силия Флорес была больше, чем просто первой леди Венесуэлы. Жена Николаса Мадуро десятилетиями оставалась одной из ключевых фигур диктаторского режима, имея собственную политическую карьеру, институциональное влияние и авторитет во властной вертикали.

Ее задержание вместе с мужем во время военной операции США в Венесуэле стало ударом не только по действующему президенту, но и по внутреннему ядру режима Мадуро. OBOZ.UA расскажет подробнее о Силии Флорес, которая стала уникальной персоной в мире диктатуры, ведь первые леди рядом с диктаторами почти не появляются, а главной женщине Венесуэлы даже удалось построить личную политическую карьеру.

Что известно о карьерных амбициях Флорес

Флорес выстраивала собственную политическую биографию задолго до официального брака с Мадуро. По образованию юрист, она специализировалась на уголовном и трудовом праве. Ее вхождение в большую политику произошло после неудачной попытки государственного переворота 1992 года, когда она присоединилась к юридической команде, защищавшей военных, связанных с Уго Чавесом – президентом Венесуэлы в 1998–2013 годах, тираном и диктатором.

Именно в этот период Флорес стала частью чавистского политического проекта и познакомилась с Николасом Мадуро, который тогда еще не был центральной фигурой движения. В дальнейшем оба поднимались по политической лестнице под руководством Чавеса, однако Флорес часто занимала должности, более важные с институциональной точки зрения.

После прихода Чавеса к власти в 1998 году Флорес быстро получила доступ к ключевым государственным должностям. В 2000 году ее избрали депутатом Национального собрания Венесуэлы, а в 2006 году она стала первой женщиной, возглавившей парламент. В течение шести лет она руководила законодательным органом в период, когда оппозиция фактически была отстранена от политического процесса.

В 2012 году Уго Чавес назначил Флорес генеральным прокурором Венесуэлы – одной из ключевых должностей в системе государственной власти. Она занимала эту должность до смерти Чавеса в марте 2013 года, что дополнительно усилило ее влияние в судебной и правоохранительной системе.

После избрания Мадуро президентом и их брака в июле 2013 года Флорес официально стала первой леди, однако ее роль не ограничивалась протокольными функциями. Она оставалась активной участницей политического процесса и сохраняла влияние на ключевые решения внутри режима. Сам Мадуро публично подчеркивал, что она не является "первой леди" в классическом понимании.

Что Флорес сделала для диктатуры в Венесуэле

Именно при ее руководстве был ограничен доступ независимых медиа к парламентским заседаниям, что вызвало резкую критику правозащитников и журналистских организаций.

Ее деятельность сопровождали обвинения в кумовстве. Профсоюзы и оппозиционные политики заявляли, что десятки родственников Флорес получили работу в структурах парламента. Она эти обвинения отвергала, заявляя, что ее семья работает на общих основаниях.

В 2015 году Флорес снова избрали депутатом Национального собрания, однако после поражения чавизма на парламентских выборах она покинула этот орган и присоединилась к Национальной учредительной ассамблее, созданной для обхода контроля оппозиции над законодательной властью.

Угроза для США

Американские структуры безопасности рассматривали Флорес не как символическую первую леди, а как самостоятельного политического игрока. В Вашингтоне ее считали фигурой, способной гарантировать преемственность власти и продолжить чавистскую модель управления даже в случае устранения Мадуро с политической сцены. Именно это делало ее отдельной угрозой для США.

Отдельное внимание Штаты уделяли семейному окружению Флорес. В 2015 году двух ее племянников арестовали по подозрению в организации наркотрафика, а в 2017 году суд в Нью-Йорке приговорил их к длительным срокам заключения. Американская прокуратура утверждала, что они планировали использовать президентскую инфраструктуру для переправки кокаина в США.

Хотя в 2022 году племянников освободили в рамках обмена, санкционное давление на семью Флорес сохранялось. США связывали ее близких родственников с финансовыми потоками режима и государственными структурами, в частности в энергетическом секторе.

Напомним, в ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы, было обесточивание отдельных районов города и активность военной авиации. Президент США Дональд Трамп впоследствии подтвердил проведение операции в Венесуэле и заявил, что американские военные задержали Николаса Мадуро и вывезли его из страны. По словам Трампа, детали операции должны были быть обнародованы позже.

В то же время венесуэльские власти заявили о "военной агрессии" со стороны США и объявили чрезвычайное положение. Масштабы последствий операции и количество пострадавших официально не подтверждены.

Ранее OBOZ.UA писал, что культовый писатель Стивен Кинг комментировал агрессивную деятельность Дональда Трампа против Мадуро и приравнял ее с отношением к другому диктатору – Владимиру Путину.

