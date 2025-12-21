Семейство Бекхэмов раскалывается: в сети нашли доказательства громкой ссоры супругов со старшим сыном

В семье Дэвида и Виктории Бекхэмов обострился публичный конфликт со старшим сыном Бруклином. Пользователи соцсетей обратили внимание, что супруги больше не подписаны на аккаунт Бруклина Бекхэма в Instagram, а он, в свою очередь, также отписался от родителей.

Аналогичная ситуация – между Бруклином и его братьями Ромео и Крузом, которые также не следят друг за другом в соцсетях. Как пишет People, отписки стали очередным сигналом напряженных отношений в известной семье, слухи о которых циркулируют еще с 2022 года – с момента свадьбы Бруклина с актрисой Николой Пельц Бекхэм. За это время конфликт неоднократно проявлялся опосредованно – через публичные события, соцсети и комментарии инсайдеров.

В настоящее время 26-летний Бруклин не подписан ни на родителей, ни на братьев, а они не подписываются на него в ответ. Дэвид и Виктория также не следят за Николой Пельц Бекхэм, и она, в свою очередь, не имеет их в списке подписок. В то же время супруги Бекхэмы продолжают фоловить двух младших сыновей – Ромео и Круза. Самая младшая дочь пары, Харпер, не имеет собственного аккаунта в Instagram.

Представители Дэвида, Виктории и Бруклина не предоставили комментариев на запрос источника.

По данным People, напряжение в семье началось после свадьбы Бруклина и Николы в Палм-Бич в 2022 году. Тогда появились слухи о конфликте между Николой и Викторией Бекхэм, в частности из-за свадебного платья, которое актриса в итоге не надела, несмотря на первоначальные договоренности.

Инсайдеры по-разному оценивали эту ситуацию: одни подтверждали наличие конфликта, другие называли версию с платьем неточной.

Источники также сообщали об инциденте во время свадебного торжества, когда Виктория якобы вмешалась в запланированный танец молодоженов под выступление друга семьи Марка Энтони.

В мае этого года напряженность снова стала заметной – Бруклин и Никола не присутствовали на праздновании 50-летия Дэвида Бекхэма в Лондоне, хотя якобы получили приглашение. По одной из версий, пара решила не приходить из-за присутствия девушки Ромео – Ким Тернболл, которую связывали с Бруклином в прошлом, хотя сами участники историю отрицали.

В последние месяцы члены семьи публиковали неоднозначные сообщения в соцсетях, которые только усилили разговоры о конфликте. В частности, в мае Бруклин обнародовал видео с Николой, заявив, что "всегда будет выбирать" ее, тогда как Круз Бекхэм почти сразу поделился семейным фото с благодарностью родителям. По словам инсайдеров, семья неоднократно пыталась наладить отношения, однако каждый раз примирение оказывалось непродолжительным.

