'Украинцы всегда защищают свое': Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой почтили память первой леди память Героев Небесной Сотни в годовщину трагических событий Революции Достоинства. В своем обращении он отметил, что украинцы всегда становятся на защиту независимости, достоинства и права на свободную жизнь.

Видео дня

Глава государства подчеркнул: свобода страны была выбрана обычными людьми, которые не оставили Майдан в самые тяжелые дни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что украинцы в критические моменты истории демонстрируют единство и решимость в борьбе за собственное государство. По его словам, именно граждане – неравнодушные к будущему страны и своих детей – стали движущей силой изменений в 2014 году.

"Украинцы всегда защищают свое. Защищают независимость. Достоинство. Право на свободную жизнь. Именно народ завоевал свободу для Украины. Обычные люди, которым не безразлично, что будет с Украиной и как будут жить украинские дети", – отметил президент.

Зеленский отдельно отметил смелость всех участников Революции Достоинства, которые не оставили Майдан несмотря на опасность. По его словам, именно их стойкость не позволила Украине потерять свободу.

Президент призвал помнить, какой ценой была добыта независимость в 2014 году, и почтить каждого, кто погиб в те трагические дни. Он выразил уважение Героям Небесной Сотни и всем украинцам и украинкам, которые отдали жизнь за свободу государства.

"Пусть будет светлой память всех Героев Небесной Сотни и каждого украинца, каждой украинки, которые отдали свою жизнь, чтобы Украина была свободной. Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 20 февраля является скорбным днем, ведь на эту дату приходится День памяти Героев Небесной Сотни. Ежегодно мы чтим подвиг участников Революции Достоинства и вспоминаем имена всех погибших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!