Бекхэмы рассорились со старшим сыном и его женой: почему в одной из самых крепких звездных семей не утихают страсти

Одна из самых известных звездных семей современности – Бекхэмы – переживает серьезный кризис в отношениях. Старший сын Дэвида и Виктории, 26-летний Бруклин Бекхэм, якобы поссорился с родителями. Конфликт задел и его жену – 30-летнюю актрису и наследницу миллионного состояния, Николу Пельц. Хотя пара состоит в браке уже три года, напряжение между ними и остальными членами семьи только растет.

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По информации People, напряженность продолжается уже давно. Несмотря на публичные попытки Бекхэмов сохранять семейное единство, последние события – особенно отсутствие Бруклина и Николы на 50-летнем юбилее Дэвида – говорят сами за себя. Все трое младших детей – Ромео, Круз и Харпер – присутствовали на праздновании, а старшего сына даже не упомянули в соцсетях.

Источник сообщает, что изначально пара планировала посетить день рождения Дэвида Бекхэма, однако Бруклин якобы "чувствовал себя некомфортно" из-за длительного напряжения с родителями.

Как сообщает TMZ, основная причина конфликта – давний антагонизм между Николой Пельц и Викторией Бекхэм. Отношения между невесткой и свекровью осложнились еще со времени свадьбы в 2022 году. По словам инсайдеров, Виктория считает, что Никола "украла" у нее сына. В день свадьбы, по слухам, модельер даже прервала первый танец пары, что довело невесту до слез.

Конфликт также затронул и публичную жизнь. Например, Никола неоднократно просила Викторию помочь с продвижением ее приюта для собак – Yogi's House – во время пожаров в Калифорнии, однако получила отказ с формулировкой "менеджер сейчас не публикует контент". В то же время Никола регулярно поддерживала бренд Victoria Beckham, посещая показы и публикуя посты в Instagram.

Daily Mail отмечает, что Дэвид Бекхэм чувствует, что теряет контакт с сыном. Инсайдер сообщил, что бывший футболист неоднократно звонил Бруклину, но разговоры заканчивались спорами. Несмотря на это, Дэвид надеется на примирение и боится, что история повторяется – в 2000-х он сам пережил сложный период в отношениях с отцом Тедом, с которым не разговаривал годами. Только после серьезной болезни Теда в 2007 году они сумели помириться.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виктория Бекхэм отказалась воссоединиться со Spice Girls в честь 30-летия дебютного сингла. Исполнительницы в течение длительного времени пытались уговорить модельера присоединиться к музыкальному шоу, однако она не изменила своего решения.

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