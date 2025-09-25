Старший сын Бекхэмов сменил имидж после ссоры с отцом и стал его 'копией'. Фотосравнение

26-летний Бруклин Бекхэм, старший сын английского футболиста Дэвида Бекхэма, кардинально сменил свой имидж. Во время участия в матче знаменитостей за Кубок Райдера в Нью-Йорке Бруклин был почти идентичной копией своего отца-футболиста.

Светло-коричневая борода и стильная прическа создали эффект "молодого Дэвида" на гольф-поле, пишет Daily Mail. Молодой шеф-повар испытал свои навыки игры в гольф в составе команды Европы, соревнуясь против американских знаменитостей, среди которых Джон МакЭнроу, Элай Мэннинг и ведущий Майкл Страхан.

На трибуне среди звезд заметна была Кэтрин Зета-Джонс в темно-синем поло и соответствующих штанах, а звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон тоже присоединился к команде Европы, выбрав темно-синий пиджак со светло-коричневыми брюками.

Семейный конфликт

Последние публичные появления Бруклина стали особенными для западных медиа из-за отсутствия контакта с семьей. Старший сын Бекхэмов и его жена, 30-летняя актриса и наследница миллионного состояния Никола Пельц, пропустили важные семейные события последних месяцев, включая юбилейный 50-летний юбилей Дэвида.

В то же время семья Бруклина – братья Ромео, Круз и сестра Харпер – а также Виктория и Дэвид не присутствовали на возобновлении брачных обетов пары 2 августа в Нью-Йорке. Источники отмечали тогда, что Бруклин и Никола решили сосредоточиться на собственной семье и поддержке друг друга, а старшие члены семьи восприняли это с возмущением.

Напряженность продолжается уже давно. Дэвид Бекхэм чувствует потерю контакта с сыном и неоднократно пытался поговорить с Бруклином, но разговоры заканчивались спорами. Бывший футболист надеется на примирение, опасаясь повторения собственного опыта сложных отношений с отцом в 2000-х.

