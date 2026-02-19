Румынская фигуристка стала в эфире кричать и плакать, узнав оценку за выступление на Олимпиаде-2026. Видео

Румынская фигуристка Юлия Саутер выдала невообразимый вихрь эмоций после оглашения баллов за произвольную программу на Олимпиаде-2026. 28-летняя спортсменка увидев итоговые оценки на своих дебютных Играх (190.93), закричала в прямом эфире от радости, а затем расплакалась от счастья.

Видео дня

За несколько часов момент стал вирусным в сети, собрав десятки тысяч просмотров.

Саутер представила произвольный номер под композиции That Home, Rain In Your Black Eyes и To Build a Home. Программу она открыла качественным тройным лутцем, далее исполнила каскады 3-2, при этом каскадов 3-3 в произвольной не заявляла.

Комментаторы отметили, что в короткой программе спортсменке удалось выполнить тройной лутц в каскаде с тройным тулупом с положительной надбавкой, хотя ранее подобный элемент ей не удавался на плюс. Также было подчеркнуто, что лутц и флип она начала исполнять только с сезона-2022/23, а впоследствии отказалась от флипа, сделав лутц стабильным прыжком.

По итогам выступления фигуристка улучшила личный рекорд: на шесть баллов в произвольной программе и на 16 баллов по сумме двух прокатов.

Комментаторы сообщили, что для Саутер это первый старт на Олимпийских играх и что она является самой возрастной участницей турнира в женском одиночном катании. Паспорт Румынии она получила незадолго до Игр, хотя представляет страну с 2014 года.

Отмечалось, что в Германии, где она родилась и выступала, "не делали на нее ставки", поэтому она решила перейти под румынский флаг. В Румынии фигуристка получила возможность выступать на международном уровне, однако финансирование оставалось низким: до 2023 года она работала детским тренером и ассистентом учителя в школе, чтобы обеспечить дополнительный доход.

На чемпионат мира в Бостоне спортсменка собирала средства через GoFundMe и за два дня собрала все необходимые средства. На том турнире она заняла 19-е место и получила квоту на Олимпиаду.

В итоге Юлия стала 17-й. Победу добыла американская фигуристка Алиса Лью. По сумме программ она набрала 226,79 балла и заняла первое место. Второй результат показала Каори Сакамото из Японии: 224,90 балла и "серебро". Третьей стала еще одна представительница Японии Монэ Тиба: 217,88 балла и "бронза".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!