На фоне конфликтов в семье: старший сын Виктории Бекхэм, которая испортила ему свадьбу, обновил обеты после 3 лет брака

В звездной семье Бекхэмов продолжается серьезная драма, которая разворачивается уже несколько лет подряд. На этом фоне 26-летний Бруклин Бекхэм и его 30-летняя жена, актриса и наследница миллионного состояния Никола Пельц, сделали громкий символический жест: в субботу, 2 августа, они возобновили свои брачные обеты – без участия семьи и с акцентом на "мы – против всего мира".

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Церемония состоялась через три года после их громкой свадьбы в поместье Пельцев во Флориде, которая, по словам инсайдеров, стала началом глубокого раскола в семье. И хотя новая церемония обошлась без прессы, подробности просочились через источники издания People.

"Это событие посвящено чествованию любви и преданности, которую они вместе построили в течение многих лет, а также созданию воспоминаний, которые останутся с ними навсегда", – сообщил инсайдер.

Бруклин и Никола познакомились в 2019 году, в январе 2020-го обнародовали отношения в Instagram, а через полгода уже были помолвлены. В апреле 2022-го они поженились на роскошной церемонии в Палм-Бич. Но именно тогда, по словам очевидцев, и зародилась трещина в отношениях между молодоженами и семьей Бекхэмов. Ключевым моментом стал первый танец пары, который должен был быть интимным и особенным, но был омрачен выступлением друга семьи Марка Энтони, который вместо невесты объявил "самой красивой женщиной вечера" Викторию Бекхэм.

По словам источника, Энтони пригласил модель на сцену, и она вместе с сыном исполнила медленный танец, фактически перехватив внимание в кульминационный момент свадьбы. "Это был настолько потрясающий момент, что весь зал был абсолютно шокирован – можно было услышать, как падает булавка", – вспоминает один из гостей. По словам очевидцев, Никола, которая не смогла сдержать эмоций, выбежала из комнаты в слезах. Актриса восприняла это как намеренную попытку омрачить ее, зная, что танец был заранее запланированным романтическим моментом между ней и Бруклином.

С того момента напряжение только росло. Хотя пара пыталась сохранить вид согласия, кулуарные конфликты все чаще всплывали в прессе. Никола неоднократно жаловалась, что не получает поддержки от свекрови – в частности, когда просила ее о помощи в продвижении благотворительного проекта приюта для собак Yogi's House, Виктория Бекхэм отказала, заявив, что ее менеджер "не публикует сторонний контент".

В 2025 году ситуация обострилась еще больше. В мае супруги не появились на 50-летии Дэвида Бекхэма, хотя были приглашены. Это стало поводом для новой волны слухов о разрыве. В Instagram в тот день вспоминали только младших детей – Ромео, Круза и Харпер – о Бруклине ни слова. Инсайдеры утверждают, что он просто "чувствовал себя некомфортно", и решил не портить атмосферу своим присутствием на празднике.

Ситуацию осложнили и напряженные отношения между Бруклином и его братьями. В июле стало известно, что они больше не подписаны друг на друга в Instagram. Особенно сложными стали отношения с Крузом, который начал публиковать резкие посты, в частности "Ты мошенник" и "Ты для меня мертв". Причиной якобы стала поддержка бывшей девушки Бруклина – Ким Тернбулл.

Супруги пытались уладить тогда ситуацию: они обратились к Виктории, Дэвиду, Ромео и Крузу с просьбой не распространять негатив о них. Но результата это не дало: Круз продолжает публиковать ироничные посты. Между тем семья Бекхэмов демонстративно проводит время вместе – недавно Дэвид Бекхэм, Ромео и Круз вместе отдыхали в Сен-Тропе. Однако ни одного упоминания о Бруклине.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дэвид и Виктория Бекхэмы растрогали сеть фото на 26-ю годовщину свадьбы. Влюбленные показали как архивные фотографии, где предстали перед камерой еще совсем юными, так и более свежие кадры.

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