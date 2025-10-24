Сбивал 'Шахеды', жил как миллионер и был на 'ты' с политиками. Друзья Андрея 'Дизеля' Яценко раскрыли неизвестные страницы его жизни

В четверг, 23 октября, провели в последний путь лидера культовой группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Прощание состоялось в столичном Доме кино.

Редакция OBOZ.UA пообщалась с друзьями и коллегами Андрея, которые поделились воспоминаниями о музыканте. Андрей Яценко умер 20 октября – ему было всего 55 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

"Было время, когда мы часто выступали вместе, я называла его "дядя Дизель " – это было самое начало моей карьеры, – рассказывает певица Джамала. – А он тогда уже был настоящей суперзвездой – все к нему обращались на "вы". Невероятный музыкант, масштабная личность. И такой ранний уход... Очень больно. Знаю, что он планировал много концертов, у него было полно идей. Как человек – он был невероятно классный. Сейчас с улыбкой вспоминаю, что сначала немного его боялась – у него же такой мощный, бунтарский образ. Но мы все знаем, что сцена часто преувеличивает. В жизни он был простым, искренним, чувственным".

"Андрей был очень добрым человеком. Скольким он в своей жизни помогал – мы, наверное, даже никогда всего и не узнаем, – рассказывает режиссер Виктор Придувалов. – Если видел, что человек действительно творческий, поддерживал: приглашал на джем-сейшны, договаривался, чтобы обратили внимание, иногда даже сам записывал. Мы познакомились где-то в 1999 году. Я тогда делал для них клипы, немного и музыкально сотрудничали. У нас были разные отношения: то дружили, то ссорились – все как в настоящем рок-н-ролле. Но в основном – хорошие, потому что творческие люди всегда рядом, даже когда не видятся. Мы пересекались в том, что хотим что-то сделать с этим миром. А мы все время с ним что-то хотели делать (улыбается). Не сидели и не ждали ни от кого ничего. "В этом мире можно все!" – это его цитата. И она – о нем".

"Я как-то записывал с ним большое интервью, – говорит телеведущий и блогер Анатолий Анатолич. – Когда мы познакомились, для меня это было очень волнительно – потому что он для меня настоящая легенда, часть моего становления как личности. Музыка Green Grey в свое время сильно повлияла на меня. Во время того разговора я открыл для себя совсем другого Андрея – гораздо более глубокого, чем можно было представить. Знаете, когда видишь такого рокера с дредами, то не ожидаешь, что он будет говорить о жизни настолько философски. А он был именно таким – глубоким, умным, очень интересным собеседником. Говорил спокойным голосом, с легкой улыбкой, немного тянул слова – это было очень по-своему волшебно. Меня тогда особенно поразило его отношение к своей семье – настолько искреннее, теплое, внимательное. Это совсем не сочеталось с образом сурового рок-музыканта, который все привыкли видеть. Его смерть стала для меня настоящим шоком. Я знал, что они планировали большой тур, видел афиши, собирался идти на концерт в Киеве...".

"Мы были знакомы более 30 лет, – рассказывает режиссер Семен Горов. – Он был очень воспитанным, образованным человеком. Чрезвычайно талантливый музыкант, настоящий друг – верный, внимательный. Мы познакомились, когда я еще был студентом. На каком-то концерте, кажется, в Харькове, выступал Green Grey. И там у меня произошел конфликт с милицией – они хотели меня забрать в участок. И тут подошел он – и буквально забрал меня от них. Так мы и познакомились.

"Не скажу, что мы виделись часто, но пересекались по работе – на съемках, в совместных проектах, – продолжает Горов. – Он снимался в нескольких моих фильмах, а я делал для Green Grey концерт в Оперном театре. Мы много сотрудничали, и каждая встреча с Андреем была настоящей радостью. Когда я узнал, что его не стало, сперва подумал, что это фейк. Сейчас же есть сайты, которые пишут какие-то глупости, чтобы привлечь внимание. А потом открыл ленту новостей – и, к сожалению, понял, что это правда. Для меня это большое потрясение".

"Я познакомился с Андреем в самом начале своей творческой карьеры – почти 30 лет назад, – рассказывает телеведущий и шоумен Андрей Джеджула. – Тогда я еще даже не решил, что буду ведущим. Работал в МИД, и меня буквально "вытащили" вести тур – так мы с ним и объездили всю Украину. Они тогда уже были настоящими рок-звездами, их лица были на бутылках Pepsi – национальные знаменитости. А недавно случайно узнал, что мы с ним служили в одном батальоне ТрО "Мрия". Просто как-то вернулся с дежурства, открыл список – и вижу его имя. Я даже не знал, что он подписал контракт 16 апреля 2022 года. Прослужил три года, а потом уволился – по состоянию здоровья. Служил, как все: стоял на боевых дежурствах, сбивал "шахеды", разбирался с оружием".

"Последний раз мы виделись в конце сентября, – добавляет Джеджула. – Планировали совместное выступление в декабре, обсуждали детали. Я тогда спросил: "Ты старые песни будешь петь?" А он ответил: "Нет, я на русском больше не пою и не пишу. Мы все перевели – увидишь, что сделали". Он много работал, как всегда. Заканчивал новые альбомы, горел музыкой до последнего... Его фишка – дреды. Такие, что реально ниже колен! Сколько себя помню, он всегда был с ними. Такой бунтарский имидж, но внутри – очень светлый человек. Он жил музыкой".

"Жизнь, она такая – у каждого своя цифра, свой отрезок, – резюмирует Андрей Джеджула. – Мы все там когда-то встретимся: кто-то раньше, кто-то – позже. Следующий его концерт будет уже с другим Андреем – с "Кузьмой". Они найдут общую волну – двое неравнодушных, настоящих. И их "небесный концерт" будет невероятным".

"Андрей был таким человеком, которого можно было или обожать, любить страшно, или ненавидеть – середины не было, – вспоминает Анатолий Вексклярский, известный украинский музыкант, ди-джей и радиоведущий. В 1993 году он присоединился к Green Grey, став частью классического состава группы вместе с Андреем Яценко ("Дизель") и Дмитрием Муравицким ("Мурик"). – Почему так? Ну, порой он был резким. Позволял себе вещи, на которые большинство людей просто промолчали бы. Когда возникал вопрос – рубить или не рубить, он рубил. И в музыке, и в отношениях".

"Когда я вышел из группы, мы все равно продолжали дружить, встречались очень часто, – продолжает Вексклярский. – Правда, я уже никак не влиял на творчество коллектива. Раньше – да, потому что на тот момент у меня был огромный опыт. Я же старше их на 10 лет. Мог высказать свое отношение, сказать: "Вот так хорошо, а вот так не очень". Он, конечно, делал так, как считал нужным, но учитывал советы".

"Каким он был в обычной жизни? Андрей жил по принципу: как пришло – так и ушло. Он очень много дарил, раздавал... Когда мы с ним познакомились, он был абсолютно без денег, без ничего. Но человек, который был уверен: "Я смогу". И жил как миллионер. Те, кто его встречал, никогда не могли подумать, что у него за душой ни гроша. Я тут разговаривал с одним нашим общим другом, он говорит: "Да я помню, какой он был мажор!" А я спрашиваю: "Ты что, какой мажор?" Он говорит: "Да как, он пришел с гитарой Fender. А ты знаешь, сколько фендер тогда стоил?" Ну, на самом деле, когда мы с ним познакомились, у него был самопал – гитара, сделанная киевским мастером. И никакой это не был Fender. Но произвести впечатление на людей Андрей умел мастерски.

Он всегда жил, не задумываясь о деньгах. Хотя, с другой стороны, мыслил совсем другими категориями. В те годы, когда о больших средствах никто даже не думал, придумывал и пытался воссоздать шоу с миллионными бюджетами. Он мыслил по-другому. И всегда был уверен в своих победах. Искренне верил в успех, причем во всем. Личное? Я видел всех его любимых женщин. Если он влюблялся, то это было по максимуму. Со своей женой нынешней Женей – это самый лучший мужчина, который мог быть".

"Сейчас я читаю комментарии под сообщениями о нем – иногда не совсем приятные. Почему-то люди, которые такое пишут, не хотят увидеть, что он признал все свои ошибки (музыканты Green Grey неоднократно оказывались в языковых спорах. – Ред.). Знаете, я вчера позвонил Мурику. Мы давно не общались, и он сначала не узнал, что это я. Но когда поднял трубку, начал говорить на украинском. И "Дизель" в последние годы тоже так же общался. В начале большой войны он присоединился к батальону ТрО "Мрия". И еще раз хочу повторить: он признал ошибки. Конечно, нормальный человек, если видит того, кто извиняется, прощает. А тот, кто продолжает бросать упреки... Ну что тут скажешь тем, кто сегодня относится предвзято к ним, – я говорю "ним", потому что об этом одинаково говорят и о "Дизеле", и о "Мурике"... Хотя "Дизель" меньше слов говорил, он вообще был неразговорчивым. В группе больше говорил "Мурик". Те, кто называет их манкуртами или предателями, пусть сначала посмотрят на себя. Потому что ошибаются все".

"Последний раз мы виделись где-то два года назад. Так сложилось, что некоторое время уже не общались. Андрей позволил себе сказать одну фразу, после которой я прекратил товарищеские отношения. Но было время, когда мы были лучшими друзьями – и это продолжалось довольно долго. Причина конфликта? Это была личная история, связанная с музыкой. Очень сожалею, что мы не успели помириться. Очень сожалею... Хотя я и считал, что не был виновником этой истории. Если бы он сказал, что неправ, с радостью бы помирился. Сам я не шел на это, потому что мне не за что было извиняться. И это уже не впервые: несколько раз при жизни он высказывался так резко, что наши пути расходятся. Однако были времена, когда никого рядом с ним не было, кроме меня".

"Я очень любил Андрея. Вот разговаривал с одним нашим общим другом, говорю: "Знаешь, я все простил. Очень жалею, что мы не успели поговорить". А он мне отвечает: "Ты знаешь, Толик, он тебя сейчас обнимает". Я точно знаю, что если бы подошел на какой-то тусовке, он сделал бы вид, что ничего не было, никакого конфликта. Возможно бы еще и объяснил тогдашнюю свою позицию. И что бы между нами ни произошло, не могу не сказать: это одна из самых главных фигур в моей жизни. Мне очень жаль, что его больше нет. Андрей Юрьевич Яценко – это достояние для культуры страны. Конечно, он не писал слова, он был музыкантом – ему язык был не нужен. Но человек, который может составить ноты так, что начнут петь миллионы – таких единицы. Слова в песнях были "Мурика" (он – сверхталантливый поэт), а музыкальные идеи – "Дизеля". Он был движущей силой".

"Я запомнил на всю жизнь одну историю – это был его день рождения. Он тогда изрядно выпил, хотя надо сказать: когда мы начали дружить, он вообще не употреблял алкоголь, – вспоминает Вексклярский. – Потом понял, что в этом тоже можно находить радость. И вот он выходит на сцену – это был какой-то клуб. И видно было, что он едва стоит. Еще даже не начал играть, а тут выбегает танцовщица. Он так берет гитару, которая висела на нем, перебрасывает через девушку, обнимает ее – и начинает играть. И когда он заиграл, я был просто в восторге от того, как зазвучала гитара. Перед этим думал, что он не то что играть не сможет, не удержится даже на ногах. А как только начал – и алкогольное опьянение куда-то делось. Через него играл сам Творец".

"О смерти Андрея я узнал от "Мурика" – он мне перезвонил, ему сообщила жена "Дизеля", – рассказывает экс-бас-гитарист группы Green Grey Петр Цымбал, который присоединился к коллективу в конце 90-х, став частью "золотого" состава. – С Димой Муравицким мы дружили еще с юности, учились в одной школе. С Андреем мы знали друг друга тоже уже достаточно давно, но скорее так шапочно. Тогда рок-музыка только зарождалась в Украине, и людей, которые этим занимались, было немного, поэтому все музыканты знали друг о друге. Это были, пожалуй, середина или вторая половина девяностых".

"Когда "Мурик" попал в Green Grey, впоследствии, после первых успехов, они решили собрать полноценный состав и позвали меня, – продолжает Цымбал. – Если не ошибаюсь, это было в 1998 году. И я проработал с ними лет 15. В первом альбоме я участия не принимал, а вот в следующих – уже полноценно. Первый альбом собирали вместе с Толиком Вексклярским".

"Каким Андрей был в жизни? Он был очень креативным, – вспоминает бас-гитарист. – В любой ситуации пытался найти какой-то интересный ход, сделать ярче, разукрасить. Музыкальные идеи в группе преимущественно исходили от него – он хорошо чувствовал тренды. Дима писал тексты, а Андрей приносил музыкальные заготовки. А на репетициях все собиралось вместе – подключались музыканты, и идея постепенно набирала форму. Он реально был лидером. Благодаря своей креативности не только вдохновлял, но и организовывал процесс: договаривался о репетициях, составлял программу для концертов, продумывал порядок песен. Конечно, менеджер занимался техническими вопросами, но направление задавал именно Андрей. Он много внимания уделял и визуальному – сценическому образу, подаче. Мог даже поделиться своими вещами, если это помогало создать нужный образ. Он был настоящим генератором идей".

"А еще он был очень коммуникабельным. Умел договориться с любым, несмотря на ранг или статус. Спокойно общался с власть имущими, иногда даже на "ты". Никакого пиетета перед "сильными мира сего" не имел – всегда чувствовал себя уверенно. Умел решать вопросы, находить общий язык и реально был лицом коллектива. Андрей был добрым человеком, местами очень щедрым. Никогда ничего не "зажимал", всегда делился тем, что имел – особенно если по статусу имел больше возможностей, чем другие музыканты. Например, если его как фронтмена приглашали на какую-то вечеринку, он всегда брал с собой весь коллектив. На себя "одеяло" не тянул совсем. Помню, когда я только пришел в группу, спрашиваю его: "Андрюха, я там не слишком на себя внимание перетягиваю?" А он: "Да ты что, не волнуйся, мы же все братья на сцене". Мы практически не слезали с гастролей – от Нижневартовска до Лондона. Это был огромный пласт моей жизни".

"Последние годы с Андреем мы виделись довольно регулярно – он жил неподалеку от меня, – продолжает Цымбал. – Заходили друг к другу в гости. Если не было никаких мероприятий, встречались примерно раз в два-три месяца. Андрей часто устраивал джем-сейшны. По правилам там никто не играл заготовленное – все было чистой импровизацией. Он сам находил локации, организовывал всё, и угощения тоже – обычно какой-то алкоголь, как принято. Кстати, он никогда не ел свинину или говядину. Часто говорил такую фразу: "Я не ем того, что может улыбаться". Он очень любил животных. Постоянно старался, чтобы людям вокруг было комфортно. Сейчас иногда слышу разговоры о наркотиках в коллективе – надо сказать, это неправда. Подобные слухи преследовали постоянно группу, но скажу один факт: Андрей даже при виде шприца мог упасть в обморок. Для него сама мысль о "вскрыть вену" было что-то за гранью. Никогда ничего подобного в жизни не было, и жаль, что у кого-то могло сложиться такое впечатление".

"С женой Женей они были вместе около 15 лет, – рассказывает Петр Цымбал. – Мне кажется, жилье, где они жили, или арендованное, или оставленное кем-то из друзей. Если не ошибаюсь, у него была родительская квартира на Троещине. На здоровье никогда не жаловался. Конечно, иногда после концертов или долгих переездов появлялась усталость, иногда покалывало сердце, но ничего серьезного. Он был живчиком, в хорошей физической форме. Что дальше? Сейчас мы, друзья, думаем провести концерт его памяти в Киеве – собрать музыкантов и сыграть песни Green Grey. Предварительно, возможно, выступление будет 30 октября".

