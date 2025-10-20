На 55-м году жизни скоропостижно умер Андрей "Дизель" Яценко, гитарист, композитор и соучредитель легендарной украинской рок-группы Green Grey. Трагическую новость подтвердили его коллеги, знакомые и другие участники группы.

Как выяснил OBOZ.UA, вероятной причиной смерти "Дизеля" стали проблемы с сердцем. Такое предположение сделали клипмейкер Виктор Придувалов и фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта ("Фагот").

Последние годы жизни "Дизеля" стали кардинальной трансформацией его мировоззрения и творчества. Все это было результатом российского полномасштабного вторжения, что побудило Яценко присоединиться к ТрО, а группу Green Grey перевести старые хиты и возобновить концертную деятельность.

Служба в ТрО и волонтерство

В начале полномасштабного вторжения Яценко занимался волонтерством – организовывал эвакуации, помогал с расселением семей, а затем пошел в военкомат и подписал контракт. В батальоне ТрО "Мрія" он работал в системах противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороны: дежурил на позициях и, когда не на дежурстве, продолжал заниматься музыкой и волонтерской поддержкой.

Музыкант также проводил благотворительные аукционы – среди лотов упоминалась квартира в Киеве и другие ценные вещи, а также он создал коллекцию NFT (особый тип криптовалюты) в поддержку батальона.

"Раньше оружие в руки не особо брал. Впоследствии, когда стал растаманом, то думал, что я вообще-то хиппи и оружие больше никогда не буду трогать, что пацифизм – это религия, поэтому никогда и ни за что. Но видите, как один день изменил практически все", – рассказывал он в интервью NV в 2023 году.

Языковая трансформация и скандалы прошлых лет

Green Grey – один из первых рок-коллективов независимой Украины – неоднократно оказывался в языковых спорах.

В 2021 году группа была вне формата официального концерта ко Дню Независимости из-за публичных высказываний относительно закона о государственном языке. Участники, в свою очередь, не скрывали несогласия с ограничениями на русский в культурных событиях. Ранее группа поддерживала инициативы, направленные на защиту прав русскоязычных артистов, и это часто становилось поводом для критики.

Однако с началом полномасштабной войны позиция Green Grey существенно изменилась: коллектив принял решение отказаться от исполнения русскоязычного репертуара, начал переводить старые песни на украинский и английский и проводить туры в поддержку бойцов ВСУ. В ноябре 2023-го группа также анонсировала тур в поддержку бойца ССО Станислава Зория и заявила о полном переходе на украинский в концертной программе.

Однако несмотря на проукраинскую позицию Андрея Яценко в последние годы, он все же не переходил на украинский язык в общении. Почему – не объяснял. Однако в интервью "Подкаст 4:19" говорил, что участники его Green Grey увлеклись переводом старых песен, но это в последствии приносит дискомфорт на концертах.

"Сейчас на концертах Green Grey трудно подпевать. А это была наша фишка, ведь даже дети, которые нас никогда не знали, приходили с родителями и пели все песни от начала до конца. Сейчас стало сложно слушать Green Grey, потому что ты, как слушатель, хочешь подпевать известные тебе слова, а они другие. Но с другой стороны, рано или поздно научитесь подпевать на украинском", – комментировал "Дизель".

Последние творческие шаги и "Горит Москва"

В 2025 году Green Grey переделали одну из своих ранних песен о Москве – композицию из альбома 2000 года – в новом прочтении под названием "Горит Москва". Спикер Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов даже поблагодарил группу за эту работу, поделившись видео с песней, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Годом ранее группа презентовала клип на песню "Друг", посвященную погибшему другу.

Русскоязычность и бывшие пророссийские взгляды

Несмотря на преданную службу Украине после 2022 года, в прошлом Андрея Яценко не раз упрекали в его пророссийских высказываниях. В 2000-х и 2010-х годах он публично выступал против запретов русской музыки и не скрывал приверженности к общему культурному пространству с Россией. Музыкант говорил, что "музыка не имеет национальности", а украинская сцена "должна оставаться открытой для всех языков".

Green Grey, которые тогда пели преимущественно на русском, неоднократно попадали под критику за нежелание переходить на украинский. Яценко объяснял это тем, что группа "выросла в 90-х", когда в Киеве царила русскоязычная культура, и признавал, что "думать на украинском – это процесс, который требует времени".

В частности, в 2018 году музыканты презентовали песню "В одной лодке", в которой подняли тему "запрета" общения на русском языке и раскола общества на "белое и черное". Тогда группа заявляла, что украинцев якобы искусственно разделяют по языковому признаку, и требовала "уважения к выбору каждого".

Еще раньше, в 2005 году, Green Grey инициировали движение "Наше право", которое выступало против, как они считали, "притеснений русскоязычных исполнителей" со стороны тогдашней "оранжевой" власти. Музыканты открыто критиковали политику "тотальной украинизации", жаловались на то, что их песни якобы исчезли из радиоэфиров, и обвиняли власть в культурной цензуре.

Тур движения "Наше право" начался в Крыму, но завершился скандалом – в Ялте концерт был отменен. Группа заявила, что это произошло из-за пребывания на полуострове тогдашнего президента Виктора Ющенко.

В политическом плане Green Grey не скрывали симпатий к предателю Виктору Януковичу – группа поддерживала его на президентских выборах, что впоследствии вызвало волну критики со стороны украинской публики.

После начала российско-украинской войны 2014 года Андрей "Дизель" Яценко постепенно менял свои взгляды. Он поддержал волонтерские инициативы для украинских военных, а после 24 февраля 2022 года окончательно определился с политической позицией.

