Тимур Мирошниченко назвал четверку топовых украинских артистов, которые могли бы во второй раз покорить Евровидение

Тимур Мирошниченко, официальный голос Евровидения в Украине уже более 20 лет, назвал четверку известных артистов, которых, по его мнению, можно смело отправлять от нашей страны на конкурс. Это – Верка Сердючка, Jerry Heil, Елена Тополя и Злата Огневич.

Об этом Тимур Мирошниченко рассказал в интервью OBOZ.UA. Все названные телеведущим артисты уже выступали на конкурсе в разные годы.

"Безусловная икона навсегда – это Верка Сердючка, – говорит Тимур Мирошниченко. – Мне кажется, рано или поздно Андрей все же почувствует внутреннюю потребность снова поехать. Почему сейчас отказывается? Потому что это очень тяжело. Действительно трудно. И тем более Андрей – тонкая творческая натура, близко все воспринимает. Ментально ему непросто еще раз войти в это напряжение. С другой стороны, он и так снимает сливки с Евровидения уже почти 20 лет – его образ, энергия давно стали частью ДНК конкурса. И, в принципе, ему этого хватает. Но думаю, что однажды момент может сложиться так, что его все же удастся убедить сделать это еще раз".

"Кто еще? Елена Тополя, Злата Огневич – артисты, которые в свое время очень достойно выступили на Евровидении, – продолжает телеведущий. – Но с того момента кардинально трансформировались: как люди, как художники, как личности. И поэтому увидеть их снова на этой сцене было бы не повтором, а новой историей. Если честно, таких имен можно назвать много. Почти каждый, кто когда-то проходил этот путь, имеет потенциал вернуться с другим опытом. И, пожалуй, в этом тоже есть магия Евровидения".

Также, по мнению Мирошниченко, на Евровидение еще обязательно попадет Jerry Heil: "В Джерри очень чувствуется этот вайб еврофана – человека, который настолько органично сросся с конкурсом, что кажется, он там навсегда. Она нашла правильную синергию с Евровидением и прекрасно чувствует, как в нем существовать. Мне вообще очень нравится наш Нацотбор тем, что он постоянно открывает новые имена. Для многих артистов это возможность масштабировать аудиторию, выйти за пределы узкой сцены. Кто-то получает уверенность в себе, кто-то – четкое понимание, над чем еще надо поработать, чтобы вернуться сильнее. И эта тенденция сохраняется из года в год. Даже те артисты, которые уже были в отборе, делают паузу, а потом возвращаются – и ты видишь, насколько вырос их уровень. Нацотбор в этом смысле играет огромную роль: как своеобразная точка роста".

