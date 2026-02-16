'Позволить агрессору что-то забрать – это большая ошибка': Зеленский выступил с предостережением и указал на риски

Уступки агрессору всегда приводят к усилению угрозы и новым конфликтам. Подобные ошибки уже имели место во время российских оккупаций в Чечне, Грузии и с 2014 года в Украине.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что его цель – не повторять ошибок предшественников и мировых лидеров, которые позволяли стране-агрессору России захватывать их территории.

"Позволить агрессору что-то забрать – это большая ошибка. Это была большая ошибка с самого начала, еще с 2014 года. И даже раньше – во время нападения и оккупации части Грузии. И еще раньше, во время оккупации Чечни, когда все было разрушено и был миллион жертв – убитых и раненых", – отметил он.

По словам Зеленского, бесполезно надеяться, что российского диктатора Владимира Путина получится сдержать "поцелуями или цветами".

"Потому что Путина нельзя остановить поцелуями или цветами. Я этого никогда не делал и поэтому не считаю, что это правильно. Мой совет всем: не делайте этого с Путиным", – добавил президент.

Также глава государства напомнил, что на войне в Украине российская оккупационная армия ежемесячно теряет около 30-35 тысяч солдат. Он предупредил, что через некоторое время страна-агрессор может восстановить собственное войско и сделать его более боеспособным.

Ранее Зеленский заявлял, что президент США Дональд Трамп мог бы применить три шага для приближения мира в Украине. Это предоставление украинцам сильных и действенных гарантий безопасности, пакета для экономического восстановления, а также озвучивание прямого требования к кремлевскому диктатору Владимиру Путину о немедленном прекращении агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил о необходимости заключить надежные и реальные гарантии безопасности для Украины, а не создавать "бумажного тигра" вроде Будапештского меморандума 1994 года.

