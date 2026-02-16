Можно ли обжаловать штраф от ТЦК и что нужно учесть: детальное разъяснение

Из-за военного положения и всеобщей мобилизации мужчины, которые нарушают воинский учет, рискуют получить штраф от территориальных центров комплектования. Если же гражданин считает такое наказание необоснованным, его можно обжаловать.

Процедура предусматривает подачу соответствующей жалобы для пересмотра решения. Подробнее в комментарии медиа объяснил руководитель судебной практики юридической компании "Де-юре" Юрий Костенюк.

Ключевые правила и основания для отмены штрафов от ТЦК

Обжалование постановления о штрафе осуществляется через суд, и успех дела в значительной степени зависит от убедительности предоставленных доказательств.

Важно учесть несколько моментов:

– иск нужно подать в течение 10 дней от вынесения постановления или с момента, когда лицо узнало о нем;

– пропущенный срок можно восстановить только по уважительным причинам, подтвержденным документами;

– судебное разбирательство может длиться несколько месяцев, поэтому следует быть готовым к длительному процессу.

В то же время суд может отменить штраф, если есть проблемы с вручением повестки, процессуальные ошибки (гражданина должным образом не уведомили о дате, времени и месте рассмотрения дела в ТЦК) и недостаточная доказательная база или истечение сроков привлечения к ответственности.

Как избежать блокировки счетов при обжаловании штрафа

Костенюк добавил, что подача иска не останавливает автоматически взыскание, и исполнительная служба может применить принудительные меры, в частности заблокировать счета.

Чтобы избежать блокировки карточек, следует подать ходатайство о приостановлении взыскания или оплатить штраф с возможностью возврата средств после выигрыша дела через отдельный иск.

Напомним, нарушение мобилизационного закона, в частности неявка в ТЦК, влечет за собой не только штрафы, но и уголовную ответственность. Среди прочего у человека могут отобрать его имущество – жилье или машину.

