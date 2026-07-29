"Птичий мозг". Илон Маск публично оскорбил подругу Украины и звезду "Одиссеи", которая ждет ребенка

Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск подверг резкой критике беременную звезду фильма "Одиссея" Энн Хэтэуэй. Предприниматель публично назвал актрису "марионеткой" и поставил под сомнение ее умственные способности, а поводом для оскорблений стала архивная запись выступления подруги Украины в поддержку квир-сообщества.

Видео дня

В 2018 году знаменитость приняла участие в благотворительном ужине организации Human Rights Campaign, в ходе которого выступила с мощной речью на тему равенства. Этот фрагмент распространил на платформе X консервативный профессор Гад Саад, унизив Хэтэуэй, а к оскорблениям в комментариях присоединился и Илон Маск.

"Важно признать, что, за исключением того, что я родилась цисгендерной личностью, все в том, как я появилась на свет, поставило меня в эпицентр вредного и широко распространенного мифа. Этот миф заключается в том, что гомосексуальность якобы вращается вокруг гетеросексуальности, трансгендерность – вокруг цисгендерности, а все расы – вокруг белой расы. И именно этот миф удерживает деньги и власть в руках немногих, вместо того чтобы вкладывать их в жизнь свободных людей", – сказала актриса во время эмоционального выступления.

Илон Маск, который отрекся от собственного ребенка после трансгендерного перехода, совершенно не разделяет такие взгляды Энн Хэтэуэй, о чем не постеснялся заявить в грубой форме: "У нее птичий мозг".

На этом унижения звезды "Одиссеи" со стороны бизнесмена не закончились. Под подобным постом профессора Илон Маск написал, что Хэтэуэй якобы даже не высказывала собственное мнение, а действовала по заранее написанному сценарию: "Она – просто марионетка. Тот, кто написал ей речь, – вот настоящий болван".

Знаменитость, у которой сейчас довольно насыщенная жизнь, никак не отреагировала на возмутительные слова предпринимателя. Энн Хэтэуэй сосредоточена на продвижении своего нового фильма "Одиссея", а также на предстоящем пополнении в семье. 19 июня актриса объявила, что ждет третьего ребенка, и уже через несколько дней впервые появилась на публике с округлившимся животиком.

Что интересно, в течение некоторого времени звезде удавалось успешно скрывать беременность на фоне огромной популярности после выхода фильма "Дьявол носит Прада 2". Энн Хэтэуэй в основном сосредоточивалась на обсуждении карьерных достижений, а во время одного из публичных выходов сделала красноречивый жест в поддержку Украины. Селебрити появилась в студии проекта "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" с сине-желтым платком в кармане жакета.

В целом актриса поддерживает Украину с первых дней большой войны. Энн Хэтэуэй осудила российскую агрессию и пожертвовала средства нескольким благотворительным фондам, таким как "Красный Крест", UNICEF и Save the Children.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что комик Джимми Киммел может лишиться всего из-за шутки в эфире перед покушением на Дональда Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!