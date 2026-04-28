Трамп в ярости: комик Джимми Киммел может потерять все из-за шутки в эфире перед покушением на президента

Популярный американский ведущий и комик Джимми Киммел рискует потерять свою карьеру из-за шутки о первой леди США Мелании Трамп. Дело в том, что за несколько дней до покушения на американского президента Дональда Трампа в бальном зале отеля Washington Hilton юморист назвал его жену "будущей вдовой", и теперь политик призывает Disney и ABC уволить звезду телевидения.

Как сообщает Euronews, соответствующее заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social. Он назвал шутку Киммела "отвратительной" и обвинил комика в призыве к насилию.

Что сказал ведущий

Во время своего вечернего шоу Jimmy Kimmel Live комик показал сценку, в течение которой высмеял ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Во время юмористического монолога он предстал в образе ведущего мероприятия и сделал вид, что обратился к первой леди со словами: "Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова".

Реакция президента США

Дональд Трамп резко прокомментировал слова Джимми Киммела, более того, напрямую связал их со стрельбой в зале отеля Washington Hilton, что произошла через несколько дней.

"Ого, Джимми Киммел, который отнюдь не смешной, о чем свидетельствуют его ужасные телевизионные рейтинги, сделал заявление в своем шоу, которое действительно шокирует", – написал американский президент, – "На следующий день вооруженный сумасшедший попытался войти в бальный зал во время ужина корреспондентов Белого дома. Он был там по очень очевидной и зловещей причине. Я понимаю, что многие люди возмущены мерзким призывом Киммела к насилию. Обычно никто не реагирует на то, что он говорит, но это что-то далеко за пределами дозволенного. Джимми Киммела следует немедленно уволить из Disney и АВС".

Возмущение шуткой комика выразила и Мелания Трамп. Первая леди США сделала сообщение в соцсети X, где отметила, что риторика Киммела имеет цель "расколоть страну" и призвала телеканал ABC занять четкую позицию и "перестать защищать труса".

Как Киммел объяснил свою шутку

Юморист не стал замалчивать призывы Дональда и Мелании Трамп поставить крест на его карьере. Телезвезда отметил, что его шутка касалась исключительно "большой разницы в возрасте" между 79-летний президентом США и его 56-летней женой, а также "радостного выражения лица первой леди, которое мы видим каждый раз, когда они вместе".

В частности, как подчеркнул Джимми Киммел, супруги придали сенсационности этой шутке только после того, как произошел инцидент: "Это ни в коем случае не было призывом к убийству, и они это знают. Я уже много лет открыто выступаю против насилия".

Напомним, что 25 апреля во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Тогда Дональда и Меланию Трампов быстро вывели из зала проведения мероприятия сотрудники Секретной службы. По данным очевидцев, правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Позже суд предъявил мужчине обвинения в покушении на президента США, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Меланию Трамп жестко высмеяли на самом популярном вечернем шоу США.

