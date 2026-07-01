"Самая красивая женщина мира" впервые появилась на публике в положении: как беременность в 43 года изменила Энн Хэтэуэй

Американская актриса Энн Хэтэуэй впервые появилась на публике после объявления о своей третьей беременности. 43-летняя знаменитость, которую журнал People назвал "самой красивой женщиной мира", начала пресс-тур в поддержку нового фильма "Одиссея" в ярком образе, который прекрасно подчеркнул ее округлый животик.

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Знаменитость попала в объективы фотокамер возле одного из отелей финансового района Нью-Йорка, США. Даже во время беременности она не отказалась от эффектных образов, поэтому одела красный комбинезон с длинными рукавами и брюками-гаремами, который скомбинировала с босоножками на высоких каблуках, пишет MEAWW.

Яркий наряд Энн Хэтэуэй дополнила модными солнцезащитными очками, золотым колье и часами. Интересный акцент в ее образе добавила оригинальная сумка в форме сердечка.

Что интересно, за один день звезда появилась на публике в двух разных образах, которые объединяла одна деталь – красный цвет. В другом наряде Энн Хэтэуэй скомбинировала свободные брюки и полупрозрачную майку, сквозь которую просвечивал ее беременный животик. Для второго выхода в свет актриса выбрала более удобную обувь на плоской подошве.

Стоит отметить, что тогда как сейчас знаменитость даже не пытается скрывать свою беременность, во время серии мероприятий по продвижению фильма "Дьявол носит Прада 2" все было иначе. Публика даже не догадывалась, что звезда готовится стать многодетной мамой, ведь она держала свою личную жизнь в секрете. На волне безумной популярности актриса участвовала во многих интервью, в ходе которых держала в центре внимания свои творческие достижения, а не будущее пополнение в семье.

Кстати, именно во время промо-тура фильма "Дьявол носит Прада 2" Энн Хэтэуэй сделала широкий жест поддержки Украины. Звезда появилась в популярном проекте "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" с сине-желтым платочком в кармане жакета.

19 июня Энн Хэтэуэй решилась публично объявить о своей беременности. Она поделилась в соцсетях трогательным видео, в котором на несколько секунд показала поклонникам свой округлый животик. Пока актриса не раскрыла, мальчика или девочку она носит под сердцем, однако известно, что у нее есть двое детей от мужа Адама Шульмана – Джонатан и Джек.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что икона стиля Энн Хэтэуэй вышла на красную дорожку в платье украинского бренда.

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