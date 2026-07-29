Снимался в "Игре престолов", "Джеймсе Бонде" и "Докторе Кто": умерла легенда британского телевидения Том Чадбон

Британский актер Том Чедбон, запомнившийся зрителям по ролям в "Игре престолов", "Докторе Кто" и фильме о Джеймсе Бонде "Казино Рояль", умер в возрасте 80 лет. Причину его смерти в ближайшем окружении не разглашают.

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О смерти артиста сообщила в Facebook компания Fantom Events, с которой он сотрудничал. В заявлении отмечается, что актер умер в минувшие выходные. Представители компании назвали его человеком, которого любили как коллеги, так и поклонники.

"Нам очень грустно узнать о том, что в минувшие выходные скончался Том Чадбон. Том был хорошо знаком многим благодаря многочисленным ролям в телесериалах и фильмах, в частности в "Докторе Кто", "Джеймсе Бонде" и "Игре престолов". В общении с ним всегда чувствовалась теплота и радушие, и мы выражаем свои соболезнования его семье в это печальное время", – говорится в сообщении.

На новость о смерти актера с грустью отреагировали его коллеги. Актриса Лиза Бауэрман, которая работала с Чедбоном во вселенной "Доктора Кто", написала: "О нет... Я не слышала. Как невероятно грустно. Он был замечательным".

Том Чедбон родился 27 февраля 1946 года в английском Лутоне. Актерскую карьеру он начал в конце 1960-х годов, после чего стал одним из самых известных характерных актеров британского телевидения. За десятилетие работы он сыграл более 120 ролей в кино и сериалах.

Наибольшую популярность Чедбону принесло участие в культовом сериале "Доктор Кто". В 1979 году он сыграл частного детектива Даггана в эпизоде "Город смерти", а через семь лет вернулся в сериал уже в другой роли – Мердина.

В 2006 году актер появился в фильме "Казино Рояль", где Дэниел Крейг впервые воплотил образ агента 007. А одной из последних его громких работ стала роль верховного септона Мейнарда в финальном сезоне "Игры престолов".

Стоит отметить, что Том Чедбон редко исполнял главные роли, но часто снимался именно в британских сериалах.

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