Энн Хэтэуэй станет многодетной мамой: почему первая беременность самой красивой звезды в мире обернулась трагедией и что известно о ее непубличных сыновьях

Американская актриса и исполнительница одной из главных ролей в культовом фильме "Дьявол носит Прада" Энн Хэтэуэй объявила о беременности. 43-летняя звезда вместе с мужем, продюсером и дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом, воспитывает двух сыновей, но теперь их семья станет больше еще на одного человека.

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Радостной новостью артистка, которую журнал People назвал "самой красивой звездой в мире", поделилась в своем Instagram. Она опубликовала трогательный ролик, в котором сначала появилась перед камерой, прикрывая округлый животик руками, а затем показала его поклонникам.

"Малыш, я твоя", – лаконично подписала ролик звезда, не вдаваясь в подробности беременности.

Новость о том, что Энн Хэтэуэй станет многодетной матерью, вызвала настоящий ажиотаж в сети. Поклонники и коллеги актрисы начали активно поздравлять ее с будущим пополнением в семье и желать всего самого лучшего.

"Поздравляем! Материнство станет твоей лучшей ролью!"

"Я так рада за тебя, мамочка".

"Поздравляю! Это так мило".

"Радуюсь за нее так, будто мы подруги".

Непростой путь актрисы к материнству

Сейчас у Энн Хэтэуэй счастливая семья, и, несмотря на плотный рабочий график, она старается уделять достаточно внимания двум сыновьям, Джонатану и Джеку, тогда как раньше ей пришлось пройти через настоящий "ад" на пути к материнству. В интервью Vanity Fair знаменитость откровенно рассказала, что ее первая беременность в 2015 году обернулась трагедией, ведь она пережила выкидыш. Актриса потеряла ребенка во время шестинедельного показа моноспектакля Grounded, когда играла героиню, которая рожала малыша.

"В первый раз у меня не получилось. Я играла в спектакле, и мне каждый вечер приходилось "рожать" на сцене. Мне было слишком тяжело сдерживать свои чувства, когда я стояла на сцене и делала вид, будто все в порядке", – поделилась знаменитость.

Пережив мучительный опыт, Энн Хэтэуэй решила сообщить фанатам о беременности в 2019 году с помощью нестандартного поста в соцсетях. Звезда не писала пространных текстов о счастливых моментах материнства, а вместо этого поддержала женщин, которые столкнулись с подобными трагедиями: "Всем, кто проходит через ад бесплодия и испытывает проблемы с зачатием ребенка, хочу сказать: знайте, что путь к моим беременностям был нелегким".

Позже Хэтэуэй объяснила, что опубликовала этот пост, поскольку считала крайне нечестным говорить о радостных вещах, когда пережила слишком много боли, пытаясь стать мамой.

Что известно о сыновьях знаменитости

Но, к счастью, звезда фильма "Дьявол носит Прада" смогла родить двух малышей. Несмотря на свой публичный образ жизни, актриса держит детей "в тени", хотя время от времени не упускает возможности поделиться интересными подробностями о них.

Впервые Энн Хэтэуэй и Адам Шульман стали родителями 24 марта 2016 года. На свет появился мальчик, которого супруги назвали Джонатаном Роузбенксом Шульманом. Что интересно, долгое время старший сын пары даже не догадывался, что его мама – мировая звезда, а считал ее библиотекарем.

"Однажды я уходила из дома, чтобы поработать над одним проектом. Мы готовили сына к моему длительному отсутствию, и я сказала: "Ладно, мама идет на работу". А он остановился, посмотрел мне в глаза и спросил: "Мама, ты идешь работать в библиотеку?". Мы решили не поправлять его, поэтому я ответила: "Да, да. Мама пойдет работать в библиотеку", – рассказывала самая красивая звезда в мире в 2020 году.

Второго сына Энн Хэтэуэй родила в ноябре 2019 года. Супруги не раскрывали имя мальчика в течение 11 месяцев после его появления на свет, пока актриса случайно не разгадала интригу в одном из интервью. Сына назвали Джеком Шульманом.

По словам Энн Хэтэуэй, рождение детей заставило ее кардинально переосмыслить жизнь, более того, стать более взыскательной к работе: "Это сделало меня более требовательной, ведь проект должен быть действительно исключительным, чтобы я находилась вдали от детей, потому что они для меня чрезвычайно важны".

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