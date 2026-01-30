'Проблемный' сын Анджелины Джоли и Брэда Питта пошел по стопам звездных родителей. Редкое фото Пакса

"Проблемный" сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта – Пакс Джоли-Питт – обычно избегает появления на публичных мероприятиях, однако недавно посетил закрытый показ триллера Self Custody в рамках кинофестиваля Sundance. Во время редкого выхода в свет 22-летний юноша не только наслаждался просмотром проекта, но и дал понять, что идет по стопам звездных родителей и начинает заниматься продюсированием лент.

Пакс Джоли-Питт лично обсудил с создателями Self Custody Гарретом Паттеном и Фернандо Ферро совместную работу над будущими проектами. Соответствующую информацию сообщает TMZ, ссылаясь на собственные источники.

Момент коммуникации на мероприятии Пакса Джоли-Питта с Гарретом Паттеном успели заснять фотографы. На кадрах можно увидеть, что сын голливудских звезд не изменяет своему повседневному и непринужденному стилю. Пакс Джоли-Питт пришел на кинофестиваль в черной футболке и клетчатой рубашке, которые дополнил цепочкой с массивной подвеской.

Что известно о "проблемном" сыне знаменитостей

Пакс Джоли-Питт родился в 2003 году во Вьетнаме. Раннее детство он провел в детском доме, а вот в 2007-м был усыновлен Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Время от времени парень выходил с родителями на красные дорожки, однако, когда стал старше, начал избегать внимания общественности.

Однако имя Пакса Джоли-Питта заполонило заголовки многих мировых изданий в 2023 году, ведь он резко "прошелся" по Брэду Питту. По случаю Дня отца юноша обнародовал гневное "поздравление" актера в соцсетях, где написал: "Поздравляю этого негодяя мирового класса! Ты снова и снова доказываешь, что являешься ужасным и отвратительным человеком. Ты не проявляешь ни внимания, ни сострадания к своим четырем младшим детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии".

А вот в 2025 году "проблемный" сын актеров попал в конфуз на публике, ведь не мог самостоятельно стоять на ногах, выходя с вечеринки в одном из клубов Лос-Анджелеса. В определенный момент Пакс Джоли-Питт даже почти упал на землю, однако друзья успели вовремя его подхватить.

