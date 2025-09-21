Стала 'пацанкой' с пирсингом на лице: дочь Анджелины Джоли, которая отреклась от фамилии отца, кардинально сменила имидж

19-летняя Шайло Джоли, дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, удивила смелыми изменениями во внешности. Девушка, которая в последнее время редко появлялась на публике, неожиданно привлекла внимание папарацци во время прогулки в Нью-Йорке.

Вместе со своей близкой подругой и партнером по танцам Кеони Роуз она прогуливалась по одному из самых активных районов Нью-Йорка – Нижним Манхэттеном, пишет Parade. Шайло выбрала удобный и расслабленный образ: мешковатые брюки и черную толстовку с изображением Аль Пачино в культовом фильме "Лицо со шрамом".

Ее стиль давно отличается дерзостью и свободой, однако на этот раз наибольший резонанс вызвали новые акценты в ее внешности. На фото, опубликованном в Instagram quem, видно, что Шайло перекрасила волосы в оттенок платинового блонда и зачесала их назад.

Кроме того, она сделала пирсинг-лабрет – украшение, расположенное под нижней губой.

Это резко контрастирует с ее привычным образом, ведь дочь звездных родителей ранее предпочитала минимализм и простоту, отказавшись от яркого макияжа. В этот раз она подчеркнула глаза дымчатым мейкапом в стиле "смоки-айз".

Отказ от фамилии отца

Изменения в имидже Шайло перекликаются с ее личными решениями, которые стали знаковыми еще в 2024 году. Девушка официально отказалась от фамилии отца.

В мае прошлого года Шайло подала документы на смену имени, исключив из него часть "Питт". Уже в августе суд удовлетворил ходатайство.

Теперь она юридически носит имя Шайло Нувель Джоли. Этот шаг девушка сделала полностью самостоятельно, не привлекая даже свою мать: сама обратилась к адвокату и инициировала процесс.

Более того, в творческой сфере Шайло представила новое сценическое имя – Ши Джоли. Впервые оно прозвучало в июне 2025 года на ужине, посвященном запуску коллекции Isabel Marant в Лос-Анджелесе, где она поставила собственную хореографическую постановку. Танцевальный номер исполнили профессиональные артистки Тако Сузуки и Кеони Роуз, а сама Шайло была указана в пресс-релизе как хореограф Ши Джоли. Для нее это стало дебютом и одновременно символическим заявлением о себе как отдельной творческой личности.

Известно, что она не единственная среди детей бывшей пары, кто отказался от фамилии Питт. Ее сестра Захара в 2023 году официально представилась как Захара Марли Джоли, когда вступила в студенческое общество в колледже Спелман. Старший брат Мэддокс также давно не использует фамилию отца в повседневной жизни и планирует юридически закрепить это изменение.

Для Брэда Питта этот шаг дочери стал болезненным. Инсайдеры сообщили, что актер был расстроен и признавал: момент рождения Шайло был самым счастливым в его жизни, ведь он всегда мечтал о дочери.

Сложные отношения в семье обострились после многолетнего развода, который завершился лишь в конце 2024 года. Судебная борьба длилась восемь лет, и теперь, когда процесс официально завершен, дети пары все четче очерчивают собственный путь, дистанцируясь от отца.

