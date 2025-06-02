'Проблемный' сын Анджелины Джоли и Брэда Питта опозорился на публике

Приемный сын бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта – Пакс Джоли-Питт – попал в очередной конфуз. "Проблемного" наследника знаменитостей заметили возле одного из клубов Лос-Анджелеса после вечеринки, когда он не мог самостоятельно стоять на ногах и еле шел.

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Как пишет Daily Mail, в какой-то момент юноша почти упал на землю, но его друзья вовремя появились рядом и начали его держать. Отмечается, что в то время, как товарищи 21-летнего Пакса Джоли-Питта сильно волновались за него, парень имел довольно счастливый вид и улыбался.

По словам очевидцев, сначала группа молодых людей, среди которых был и приемный сын голливудских актеров, вышла из отеля Chateau Marmont. Уже тогда юноша не мог хорошо держать равновесие, однако его состояние значительно ухудшилось, когда друзья покинули клуб. Сообщается, что они пробыли в развлекательном заведении около 30 минут.

Стоит отметить, что Пакс Джоли-Питт не впервые оказывается в центре внимания общественности из-за своих скандальных поступков. Так, например, в 2023 году он "поздравил" Брэда Питта с Днем отца, опубликовав в своих соцсетях довольно резкий пост.

"Поздравляю с Днем отца этого негодяя мирового класса! Ты снова и снова доказываешь, что являешься ужасным и отвратительным человеком. Ты не проявляешь ни внимания, ни сочувствия к своим четырем младшим детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии", – заявил юноша, – "Ты превратил жизнь самых близких мне людей в постоянный ад. Ты можешь говорить себе и миру все, что хочешь, но правда когда-то откроется. Так что с Днем отца тебя, подлый человек".

По словам инсайдера, признанием об отношениях с актером Пакс Джоли-Питт поделился на закрытом профиле для друзей из школы.

А вот в прошлом году юноша попал в ДТП на электро-скутере. Он не успел вовремя затормозить на светофоре, поэтому врезался в заднюю часть автомобиля впереди. Тогда Пакс Джоли-Питт не был одет в защитное снаряжение. Юношу госпитализировали с травмой головы, а врачи даже предполагали, что у него могло произойти небольшое кровоизлияние в мозг. Однако, к счастью, все обошлось без слишком серьезных последствий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что инсайдер рассекретил, кто попросил Брэда Питта наконец-то расстаться с Анджелиной Джоли.

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