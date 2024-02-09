Принц Гарри ни единым словом не вспомнил больного раком отца Чарльза III во время речи в Лас-Вегасе

Принц Гарри, известный своей отстраненностью от королевской семьи, присутствовал во время награждения Национальной футбольной лиги-2024, но во время речи даже не вспомнил своего больного раком отца Чарльза III и невестку, которая проходит реабилитацию после операции, Кейт Миддлтон. Накануне принц прибыл в Лондон по просьбе отца навестить его, а на следующий день он беспричинно улетел домой в США. Стало понятно почему – церемония награждения.

Своим появлением в Resorts World Theatre в Лас-Вегасе, США, на вручении наград принц Гарри шокировал публику, сообщает Daily Mail. Ведь еще во вторник, 6 февраля, он посещал больного отца во дворце Сандрингема, а в четверг, 8 февраля, уже появился на НФЛ-2024.

Впрочем, сторонники королевской семьи ждали хоть какого-то упоминания о беспокойстве здоровьем отца, но среди громкой речи тот не проронил ни слова о нем. Он лишь вручил награду "Человек года" футболисту из команды "Питтсбург Стилерс" Кэмерону Гейворду. "Я в шоке. Это принц Гарри", – пошутил спортсмен, выйдя на сцену за призом.

Известно, что принц Гарри пробыл с Чарльзом III всего 45 минут. Не задерживаясь в Великобритании, на следующий день он оказался дома в Лос-Анджелесе. С братом, принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон, перенесшей операцию на брюшную полость, тот не встретился.

"Эта трещина сейчас настолько глубока. И это показало то, что Гарри здесь [в Лондоне. – Ред.], а они не встретились. Она настолько глубока, что я действительно загадываю вопрос, можно ли ее когда-нибудь исправить", – рассказала о своих размышлениях королевская экспертка Дженни Бонд.

В последний раз принц Гарри был в Великобритании в мае 2023 года на коронации Чарльза III. Впрочем, они официально общались один на один только на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Поэтому приезд принца Гарри в Лондон в феврале этого года стал неожиданным для поклонников королевской семьи.

Напомним, Чарльз III успешно перенес корректирующую операцию на простату из-за злокачественной опухоли. После своего возвращения домой, через несколько дней Букингемский дворец сообщил, что король не сможет выполнять свои обязанности из-за рака, обнаруженного во время лечения. Неизвестно, каким видом рака болеет Его Величество.

Как сообщал OBOZ.UA, принц Уильям вернулся к публичной работе. После перенесенной операции на брюшную полость, его жена Кейт Миддлтон нуждалась в помощи и поддержке, из-за чего обязанности супругов временно приостановились. Сейчас принцесса проходит реабилитацию на дому, но старается не оставлять свою работу, а работать дистанционно.

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