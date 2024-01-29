Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции: Кенсингтонский дворец сделал официальное заявление

16 января стало известно, что Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, из-за чего должна была провести в больнице 10-14 дней в рамках реабилитации. В частной королевской клинике она пробыла 13 дней, а в понедельник, 29 января, стало известно, что принцессу выписали.

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Во время пребывания в больнице ее навещали король Чарльз III, королева Камилла, муж принц Уильям и семья Миддлтонов, заявляет Hеllo!. Возвращение принцессы к своим обязанностям будет зависеть от советов врачей, известно лишь, что свою работу Кейт Миддлтон будет продолжать "в постели", а на публичных мероприятиях не будет появляться как минимум до Пасхи. Кенсингтонский дворец сделал заявление о возвращении принцессы домой и поблагодарил за поддержку.

"Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции. Она [реабилитация. – Ред.] хорошо прогрессирует. Принц и принцесса хотят выразить благодарность всей команде Лондонской клиники, особенно преданному медицинскому персоналу за заботу, которую они предоставили. Уэльская семья продолжает быть благодарной за пожелания, которые они получили со всего мира", – говорилось в заявлении.

Из-за чрезмерной нагрузки в уходе за женой и детьми принц Уильям временно отказался от своих обязанностей. Тем более у семьи нет няни, поэтому воспитание малышей – Джорджа, Шарлотты и Луи – лежит на плечах принца Уэльского. Уже после того, как Кэтрин Миддлтон будет чувствовать себя лучше, принц Уильям планирует возобновить публичные выступления.

О состоянии принцессы ничего неизвестно, равно как и о проблеме, из-за которой ее планово доставили в больницу, известно лишь, что это не рак. Миддлтон не желает разглашать информацию о своем здоровье, поэтому остается только гадать, что именно ее беспокоило.

Ранее OBOZ.UA писал, что вскоре после Кэтрин Миддлтон в больницу доставили короля Чарльза III из-за увеличения простаты. Он пройдет коррекционную процедуру, которая должна убрать доброкачественное новообразование.

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