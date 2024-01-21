Стало известно, как Кейт Миддлтон будет работать после выписки из больницы, где ей делали операцию на брюшной полости

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу, где ей сделали операцию на брюшной полости. Представители британской королевской семьи сообщили, что 42-летняя принцесса Уэльская пробудет в медицинском учреждении еще неделю, прежде чем ее перевезут в коттедж Аделаида в Виндзоре, чтобы восстановить силы после хирургического вмешательства. В дальнейшем она будет постепенно возвращаться к работе, но дистанционно.

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Так, общественная деятельность супруги главного наследника на британский престол принца Уильяма полностью приостановлена, вероятно, вплоть до Пасхи. Впрочем, Кэтрин начнет выполнять другую работу "с постели" сразу после выписки, поскольку чувствует "непреклонную преданность долгу", пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон, как отмечают источники, чувствует себя хорошо, но отменила все запланированные мероприятия. На момент лечения и реабилитации жены подкорректировал свою деятельность, заметно ее сократив, и принц Уильям. В частности, он отменил все ближайшие поездки за границу. Кроме того, что он хочет больше времени уделять любимой, на плечи принца также упал уход за детьми.

Как известно, у Джорджа, Шарлотты и Луи нет няни, поэтому в отсутствие Кэтрин дома, их воспитанием полностью занялся отец. В частности, он привозит и забирает наследников из школы.

И хотя Кейт Миддлтон надеется поскорее вернуться к работе, на первое место она ставит семью, передают королевские инсайдеры. Поэтому после выписки из больницы она будет в первую очередь уделять время детям и мужу, а уже потом выполнению отдельных обязанностей.

Отметим, что в сети после новости о госпитализации и операции Кейт Миддлтон появилось немало слухов, в том числе подозрения подданных о раке принцессы. Эту версию уже опровергли. Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA, король Великобритании Чарльз ІІІ также ложится в больницу. Как сообщили в Букингемском дворце, это связано с лечением увеличенной предстательной железы, простыми словами – простаты. В больнице 75-летний монарх пройдет "корректирующую процедуру".

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